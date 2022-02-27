جامعة عين شمس تعلن فتح باب التقديم لمنح الفولبرايت بالولايات المتحدة الأمريكية

أعلن مكتب رعاية المبعوثين بجامعة عين شمس عن المنح المقدمة من هيئة الفولبرايت لدراسة الماجستير في الولايات المتحدة الأمريكية في مجالات بحثية مختلفة، توفر المنح جميع النفقات متضمنة نفقات السفر والدراسة والمعيشة والتأمين الصحي في الولايات المتحدة طوال فترة الماجستير.

متطلبات التقدم للمنحة:

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

- ان يكون المتقدم متواجدا بجمهورية مصر العربية ابتداءً من وقت التقديم مرورا بالخطوات المختلفة للأختيار قبل السفر.

- أن يحصل المتقدم علي تقدير "جيد" علي الأقل في تخصصات العلوم الاجتماعية والإنسانية و "جيد جدا" في تخصصات العلوم.

- الحصول علي شهادة التويفل من المراكز المعترف بها لدي هيئة الفولبرايت من ضمنها شهادات التويفل بالجامعات المصرية الحكومية.

- انهاء كل خطوات التقدم، الأختيار، والمقابلة الشخصية.

للأطلاع علي تفاصيل منح الفولبرايت، يُرجى الدخول على الرابط التالي

https://bit.ly/3IvhgHE