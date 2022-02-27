استقرار الطقس في بورسعيد.. وتداول 21 سفينة بموانئ المحافظة

شهدت محافظة بورسعيد طقس مستقر منذ الصباح الباكر غطت خلاله أشعة الشمس أرجاء المحافظة كما شهدت ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة.

وعاودت مراكب الصيد للملاحة فى البحر المتوسط عقب توقف حركة الرياح وانخفاض مستوى الأمواج للحد المسموح خلاله بالصيد انطلاقا من ميناء صيد بورسعيد.

وسجلت موانئ بورسعيد دخول وخروج 21 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وخروج 3 سفن ومتواجد على الأرصفة 4 سفن، ومن المنتظر دخول سفينتين.

بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة بضائع عامة وخروج سفينة حاويات ومتواجد على الأرصفة 4 سفن بضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات.

هذا واستقبل ميناء غرب بورسعيد، السفينة OWL 6 ويبلغ طولها 128 متر والغاطس 6.50 متر وذلك لشحن 6050 طن صودا كاوية من الميناء.

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات الشحن على الأرصفة.