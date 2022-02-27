مارس القادم.. أصالة تكشف عن موعد زفاف ابنتها شام الذهبي

أحيت الفنانة أصالة نصري، حفلها الغنائي بالقرية العالمية بمدينة دبي الإماراتية ، الجمعة 25 فبراير، وذلك بحضور جماهيري كبير.

وكشفت أصالة ، خلال تواجدها على المسرح موعد حفل زفاف ابنتها شام الذهبي على خطيبها أحمد هلال، حيث أكدت أن حفل الزفاف سوف يقام في شهر مارس القادم .

وقالت الفنانة أصالة: "حفل زفاف ابنتي شام وأحمد إن شاء الله الشهر القادم"، و أطلقت أصالة "زغرودة" أثناء تواجدها على المسرح وطلبت أيضا من الحضور أن يقومون بهذا احتفالا بزفاف ابنتها.

أحدث أعمال أصالة

وطرحت الفنانة الفنانة أصالة نصري قبل أيام أحدث أغانيها باللهجة الخليجية، والتي تحمل اسم «تقول تبغاني»، وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات “يوتيوب”، وتطبيق ديزر للموسيقى.

أغاني أصالة

وحصدت الفنانة أصالة نصري، 2 مليونا و425 ألف مشاهدة خلال ساعات بأحدث أغانيها «أنا دخيل الله» التي طرحتها شركة روتانا للصوتيات والمرئيات يوم الجمعة 7 يناير، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب وتطبيق ديزر للموسيقى.

أغنية «أنا دخيل الله» لـ أصالة نصري، من كلمات: سعود البابطين، ألحان: الموسيقار د. طلال، توزيع: ميثم علاء الدين، ايقاع: سمير القطان، كمانات: مجد الجريدة، جيتار: روكيت، ناي: وسام خصاف، قانون: حسن فالح، عود: صادق جعفر، كلارنيت: غسان، مكس وماسترينج: جاسم محمد.

حفلات أصالة

وأحيت الفنانة أصالة حفلا غنائيا منذ يومين على هامش افتتاح مهرجان خوفكان بالشارقة، وخلال الحفل قامت أصالة باستئذان جمهورها أن تخلع حذاءها لشعورها بالراحة كى تتمكن من الغناء بشكل أفضل.

وليست هذه المرة الأولى من نوعها، ففى شهر أغسطس الماضى، أحيت أصالة حفلا غنائيا بـ جدة وفاجأت جمهورها بخلع حذائها على المسرح، معلقة: «صرلي مدّة آخد هالقرار ومتردّدة فيه.. انتو شو بدكن بطولي؟ الحلو صوتي، صح أو لا؟.. شو رأيكن إذا قررت أخلع الصندل علشان أعرف أروح وأجي».

وتستعد كل من الفنانة أصالة والفنانة أسماء لمنور لطرح ديو غنائى باللهجة المغربية خلال الأيام المقبلة.