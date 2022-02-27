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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نقل الأطفال المرضى من مستشفيات خاركيف بأوكرانيا إلى ملجأ تحت الأرض.. فيديو

الأطفال الأوكرانييين
الأطفال الأوكرانييين المرضى في ملجأ تحت الأرض

عرضت فضائية "يورونيوز"، مقطع فيديو يرصد لحظات نقل الأطفال الأوكرانيين النزلاء في مستشفى خاركيف إلى ملجأ لحمايتهم من القنابل.

 

وأوضح المقطع، أنه يتم نقل الأطفال المرضى الذين كانوا يعالجون في مستشفى الأطفال في خاركيف، إلى ملجأ تحت الأرض، لحمايتهم من القصف الروسي وسقوط القنابل.

 

وأشار المقطع إلى أن الملجأ بسيط للغاية، حيث يحتوي على أبسط المرافق، كما يعمل أولياء الأمور على تهدئة أطفالهم على قدر المستطاع.

 

ونوه المقطع أن هناك قام قتال عنيف بين القوات الروسية والقوات الأوكرانية وقع اليوم الأحد، في شوارع مدينة خاركيف، حيث تقدمت القوات الروسية بمرحلة جديدة من الغزو على المطارات في أوكرانيا، ومنشآت الوقود في أماكن أُخرى من البلاد.

 

وكشف المقطع عن تمكن القوات الأوكرانية من إبقاء الجيش الروسي على أطراف المدينة، وذلك بعد إعلان المسئول المحلي في خاركيف بأن ثاني أكبر مدينة من المدن الأوكرانية، عادت إلى سيطرة القوات الأوكرانية مرة أُخرى.

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