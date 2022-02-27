الإسترليني ينخفض 22 قرشا خلال أسبوع..أسعار العملات الأجنبية في بنك مصر اليوم

يستعرض موقع "صدى البلد"حركة أسعار العملات الأجنبية والآسيوية مقابل الجنيه المصرى في ختام تعاملات اليوم الأحد 27 فبراير 2022 وفقا لاخر تحديث فى بنك مصر .



شهدت أغلب أسعار صرف العملات الأجنبية والآسيوية تراجعا مقابل الجنيه المصرى خلال أسبوع ،واستقر سعر صرف الدولار فى بنك مصر.

واستقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر خلال ختام تعاملات اليوم الأحد مسجلا 15.64 جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع .



ونرصد أسعار صرف العملات الأجنبية فى بنك مصر ختام اليوم الأحد

شهدت العملات الأجنبية ختام اليوم الأحد انخفاضا فى سعر الصرف امام الجنيه ، وسجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر بختام اليوم الأحد 17.46جنيه للشراء و 17.74جنيه للبيع بتراجع 16 قرشا خلال أسبوع.

واستقر سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر ختام اليوم الأحد 20.90جنيه للشراء و 21.15جنيه للبيع بإنخفاض 22 قرشا .

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر بختام اليوم الأحد 16.84جنيه للشراء و 17.05جنيه للبيع بتراجع 7 قروش.

وسجل سعر صرف كورنا سويدي مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر خلال ختام اليوم الأحد 1.63جنيه للشراء و1.67جنيه للبيع بإنخفاض قرشين.

وبلغ سعر صرف كورنا نرويجي مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر خلال ختام اليوم الأحد 1.73جنيه للشراء و1.78جنيه للبيع بزيادة قرشين .

واستقرت سعر صرف كورنا دنماركي مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر خلال ختام اليوم الأحد 2.34جنيه للشراء و2.38جنيه للبيع بانخفاض قرشين .

أسعار صرف العملات الآسيوية

ورصد "صدى البلد"أسعار صرف العملات الاسيوية مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر ختام اليوم الأحد والتى شهدت تراجعا مقارنة بالأحد الماضي.

بلغ سعر صرف ١٠٠ ين يابانى مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر خلال ختام اليوم الأحد 13.51جنيه للشراء و 13.66جنيه للبيع بتراجع 5 قروش .

واستقر سعر صرف اليوان الصيني مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر خلال ختام اليوم الأحد عند 2.46جنيه للشراء و2.49جنيه للبيع.

البنك المركزى

وحرر البنك المركزى أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية فى نوفمبر 2016 طبقا لألية العرض و الطلب وتختلف أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية من بنك لأخر .