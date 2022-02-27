الخارجية الفلسطينية:سفارتنا بالقاهرة جاهزة لتسهيل إجراءات نقل مواطنينا من أوكرانيا إلى غزة

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية على أهبة الاستعداد وكامل الجاهزية لتيسير إجراءات عودة المواطنين الفلسطينيين من أوكرانيا وعبر الدول المجاورة بها، لنقلهم للدخول إلى قطاع غزة عبر جمهورية مصر العربية.

وفي هذا السياق، أوضح سفير دولة فلسطين لدى مصر، مندوبها الدائم لدى الجامعة العربية دياب اللوح، أنه استكمالا للجهود المبذولة من قبل وزارة الخارجية والمغتربين وحرصا على سلامة أبناء الجالية الفلسطينية في أوكرانيا والراغبين بالعودة إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري، فإن كادر السفارة في حالة جاهزية وتأهب لبذل كل الجهود فور وصولهم إلى الأراضي المصرية لتأمين عودتهم بسلام إلى أرض الوطن، والاطمئنان عليهم حتى عودتهم إلى ذويهم سالمين.

وأعربت الوزارة عن شكرها وتقديرها لجمهورية مصر العربية الشقيقة، رئيسا وحكومة وشعبا، على جميع التسهيلات التي تقدمها لتخفيف معاناة أبناء شعبنا، كما تقدر عاليا المواقف الأخوية الصادقة التي تتخذها إلى جانب قضايا شعبنا وحقوقه.