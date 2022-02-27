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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

خالد الجندي يوضح معنى المنّ على الآخرين.. ولماذا لا يكون إلا من الله.. فيديو

خالد الجندي
خالد الجندي

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الله سبحانه وتعالى منّ بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم لمن يستحقونه.

وأضاف خالد الجندي خلال برنامجه لعلهم يفقهون على " دي ام سي" أنه يوجد حرص كبير من القرآن الكريم بأن يوصل الجوهرة لمن يستحقها ويعطي الهدية لمن يعرف مقامها، مستشهدًا بقوله تعالى: "لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَٰتِهِۦ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِى ضَلَٰلٍۢ مُّبِينٍ".

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خالد الجندي: «اتقي شر من أحسنت إليه» مَثَل مُخالف لما أمر الله به


وأوضح الجندي أن الله سبحانه وتعالى هو القادر على المنّ لأن كل عطائه رحمة وخير وبركة، ولا يوجد شخص له حق على الله لأننا عباد لله ولسنا شركاء لله ولسنا موظفين عنده ولسنا أبناء الله. لازم تعرف حجمك عند ربنا.. فالإنسان عبد عند الله وليس له حق على السيد، فالسيد يعطي العبد من فضله”.

وأضاف "الجندى"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر قناة "dmc"،  أنه جلب نسخة من تفسير المنتخب وعرضها على الهواء، مشيراً إلى أن  تفسير "المنتخب"، الذى أعده المجلس الأعلى للشئون الإعلامية وقامت وزارة الأوقاف بترجمته لعدة لغات يعد غاية في السهولة والبساطة لفهم تفسير آيات القرآن الكريم.

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن المولى عز وجل يقول فى سورة آل عمران "إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذى ينصركم من بعده"، مؤكدًا أنه إذا حدث النصرة من الله سبحانه وتعالى فلا أحد يغلبكم.

وأضاف "الجندى"، خلال برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر قناة "dmc"، أن المولى عز وجل ليس كمثله شيء وهو مخالف لكافة الحوادث، ويأمرنا أن نتعامل بالحسنى فيما بيننا، وأن يكون الأجر عنده.

وأكمل: "عندما تفعل الخير حتى مع إنسان لا يستحق من وجهة نظرك وقع أجرك على الله سبحانه وتعالى".

وناشد "الجندي" الجميع تذكر الله في القلوب عندما نقدم على فعل الخير، مضيفا "كل إحسان تفعله مع أحد فإنك تفعله مع الله عز وجل.. لوعاملنا الناس بمعاملاتها ما بقى أحد يفعل خير على وجه الأرض.

 اتقى شر من أحسنت إليه

وأكمل: "أنا أرفض المثل الذى يقول اتقى شر من أحسنت إليه"، مشدداً على أن ذلك يخالف ما أمرنا به الله عز وجل، وتلي قوله تعالى:"وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۚ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ"، مؤكداً أن الإخلاص في التعامل بين البشر سيجعلنا ملائكة تسير على الأرض.

خالد الجندي القران الكريم الجندي

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