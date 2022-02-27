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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأعظم.. ميندي يتصدر تريند تويتر عقب تألقه في مباراة تشيلسي وليفربول

إدوارد ميندي
إدوارد ميندي

دشن عدد من رواد السوشيال ميديا أسم حارس المرمي إدوارد “ميندي”، عبر حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وذلك للاشادة بتألق إدوارد ميندي في مباراة ليفربول وتشيلسي على ملعب ويمبلي، في نهائي بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

وتصدر هاشتاج “ميندي” الأول عبر قائمة الأكثر تداولًا بـ “تويتر”، وجاءت التعليقات من قبل رواد السوشيال ميديا علي أداء حارس المرمي إدوارد ميندي في المباراة، كالاتي:

وسيطر التعادل السلبي على مجريات الوقت الأهلي بين ليفربول وتشيلسي على ملعب ويمبلي، في نهائي بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

ومع الدقيقة 7، تشيلسي أهدر بعد هجمة منظمة بمجموعة من التمريرات القصيرة انتهت بعرضية أرضية من الجبهة اليمنى إلى داخل منطقة الجزاء بإتجاه كريستيان بوليسيتش المتمركز في مواجهة المرمى دون رقابة دفاعية والذي استقبل الكرة بتسديدة مباشرة تصدى لها الحارس كاومين كيلير ببراعة وأنقذ مرماه.

ورد ليفربول بمحاولة هجومية خطيرة لليفربول بعد تمريرة قطرية متقنة من وسط الملعب عن طريق ترينت ارنولد إلى داخل منطقة الجزاء بإتجاه ساديو ماني الذي استقبل الكرة برأسية غير متقنة مرت بشكل بعيد عن مرمى الحارس إدوارد ميندي.

وشهدت الدقيقة 31، هدف محقق ضائع لليفربول بفرصة مزدوجة بدأت بعد تسديدة أرضية قوية عن طريق نابي كيتا من على حدود منطقة الجزاء تصدى لها الحارس إدوارد ميندي بصعوبة بالغة قبل أن ترتد وتجد متابعة من ساديو ماني بتسديدة مباشرة تصدى لها ميندي مجددا ببراعة وأنقذ مرماه.

وألغي الحكم هدفا لصالح ليفربول بعد تنفيذ الركلة الحرة المباشرة لليفربول عن طريق ترينت ارنولد بتمريرة ساقطة إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها ساديو ماني برأسية هيأت الكرة لزميله جويل ماتيب الذي وضعها مباشرة إلى داخل الشباك.

حكم المباراة توجه مباشرة إلى تقنية الفيديو للتأكد من صحة الهدف في ظل وجود شك لتسلل على فيرجيل فان دايك بتداخل مباشر في الكرة.

وفي الوقت المحتسب بدلا من الضائع أحتُسبت ركلة ركنية لليفربول على يسار مرمى تشيلسي، نفذها ترينت ارنولد بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء إرتقى لها فيرجيل فان دايك برأسية قوية كادت تسكن الشباك لولا براعة الحارس إدوارد ميندي في التصدي وإبعاد الكرة.

تشكيل ليفربول ضد تشيلسي
حراسة المرمى: كيليهير.

الدفاع: روبرتسون، فان دايك، ماتيب، أرنولد.

وسط الملعب: فابينيو، هندرسون، تياجو ألكانتارا.

الهجوم: محمد صلاح، ساديو ماني، لويس دياز.


تشكيل تشيلسي ضد ليفربول اليوم
حراسة المرمى: إدوارد ميندي.
خط الدفاع: تشالوباه، تياجو سيلفا، أنطونيو روديجر، أزبيليكويتا.

خط الوسط: كوفاسيتش، نجولو كانتي، ألونسو.

خط الهجوم: ماسون ماونت، بوليسيتش، هافيرتز.

مقاعد بدلاء تشيلسي

كيبا، رييس جيمس، سار، جورجينيو، لوفتس تشيك، ساؤول، كالوم هادسون أودوي، لوكاكو، تيمو فيرنر.

“ميندي” ميندي مباراة ليفربول وتشيلسي ليفربول تشيلسي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

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