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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أهم مناطق تجمع الطيور المهاجرة في مصر .. تعرف عليها

صدى البلد

اهتم  قطاع حماية الطبيعة بحماية الطيور وبيئاتها وهو يعمل على التعرف على المواقع ذات الأهمية الخاصة للطيور على مستوى العالم وتوثيقها، ويطلق على هذه المواقع: المناطق الهامة للطيور (IBA) ويتم اختيار المناطق الهامة للطيور وفق معايير متفق عليها دوليا ولكى يتم اختيار منطقة يجب أن يوجد بها أنواع مهدد بالإنقراض على المستوى الدولى وأنواع ذات توزيع محدود جداً فى العالم

 

الأراضى الرطبةوالمسطحات الشاطئية و الجزر البحرية اهم المناطق لتوزيع الطيور

حدد "دليل المناطق الهامة للطيور فى مصر" الاربع وثلاثين موقعاً كمناطق هامة للطيور فى مصر، وتضم مجموعة من البيئات الأساسية للطيور منها: الأراضى الرطبة والجبال عالية الإرتفاع ووديان الصحراء والمسطحات الشاطئية و الجزر البحرية.

وتقع خمسة عشر منطقة من المناطق الهامة للطيور فى محميات معلنة كما تقع خمس مناطق بداخل مناطق يزمع حمايتها ولا يمكن إعلان جميع المناطق الهامة للطيور كمحميات ففى مواقع مثل السويس والعين السخنة يجب أن يتم حماية الطيور وبيئاتها من خلال التخطيط والإدارة الحكيمة.


أهمية مصر بالنسبة للطيور

تمثل الطيور إحدى أهم مكونات التنوع البيولوجى وأكثرها تميزاً فى مصر تتمتع بتنوع كبير من البيئات لكل منها طيورها المميزة ومصر تمثل المعبر اليابس الوحيد بين ثلاث قارات أوربا وآسيا وأفريقيا، لذا فهى إحدى أهم طرق هجرة الطيور فى العالم حيث تعبر مئات الملايين من الطيور خلالها كل ربيع وخريف ،وتقضى الكثير من الطيور الشتاء فى المناطق الرطبة بمصر مما يجعلها مشتى دولى هام للطيور المائية.

كما يوجد فى مصر ستة عشر نوعا من الطيور المهددة بالإنقراض على المستوى العالمى والتى تمثل مصر أهمية بالنسبة لسبعة منها.
لقد عادت الطيور بالفائدة على الإنسان المصرى منذ قديم الزمن فمصر لها أهمية بالغة للعديد من أنواع الطيور وهى تشارك فى مسئولية دولية لحمايتها.

 

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