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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانيون: الشباب يشهد تمكينا حقيقيا في عهد الرئيس..وحياة كريمة فرصة عليهم اغتنامها

لجنة الشباب والرياضة
لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب

عقدت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، برئاسة الدكتور محمود حسين  لقاء مفتوحا مع شباب محافظة قنا ورؤساء المراكز والاندية الرياضية بالمحافظة للاستماع الى التحديات التى تواجه الشباب والاندية الرياضية والعمل على تقديم الحلول والمقترحات التى من شأنها تطوير مراكز الشباب وتلبية طموحات شباب المحافظة.


وقال الدكتور محمود حسين ، في بداية كلمته ، إن لجنة الشباب ، حرصت علي عقد تلك الجلسة للاستماع للشباب والتعرف على متطلباتهم ، لافتا الي أن السبب الرئيسي لزيارة لجنة الشباب للمحافظة هو طلبات الاحاطة التي تقدم بها نواب قنا .

وأشاد رئيس لجنة الشباب بالكفاءات الكبيرة التي تضمها الكتلة البرلمانية لمحافظة قنا ، وعلي رأسهم زعيم الاغلبية  المهندس أشرف رشاد ، واصفا اياه بالنائب الذي لا ينام من أجل تحقيق مصالح المواطنين .

من جانبه حذر النائب حمادة الجبلاوي ، من استبعاد مراكز الشباب من الاتحادات  الرياضية ، مؤكدا ان تلك الخطوة ستعيق عمل تلك الاتحادات ، فيما قال النائب حسام غالي وكيل لجنة الشباب ، أن الهدف من طلبات الاحاطة العمل علي حل مشكلات الشباب قدر المستطاع ، وكيفية تحقيق رغبات الشباب وتلبية طموحاتهم .

وفي السياق ذاته قال النائب أسامة عبدالعاطي ، إن شباب محافظة قنا امامهم فرصة تاريخية ، من خلال الاستغلال الأمثل للمبادرة الرئيسية حياة كريمة ، مؤكدا ان الرئيس السيسي ، أعطي الشباب دفعة كبيرة من خلال توفير الميزانية اللازمة لاقامة مراكز شباب ضمن المبادرة الرئيسية حياة كريمة .

وأكد انه نائب عن مركز السنبلاوين ، وقام مع الأهالي بتجهيز اراض لمراكز الشباب  خاصة ان القيادة السياسية منحت الشعب المصري فرصة غير مسبوقة .

وفي السياق ذاته قال النائب درويش مرعي ، إن محافظات الصعيد محظوظة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي ، الذي اعطي الصعيد  اهتماما غير مسبوق وهو ما اتفق معه النائب محمد لبيب، الذي وصف الرئيس السيسي بالبطل الذي حول حلم المصريين لحقيقة .

وفي السياق ذاته قال النائب احمد الشناوي ، إن الشباب يشهد تمكينا حقيقيا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي ، ويجب علي جميع الشباب الاجتهاد حتي يجد لنفسه مكانا في الجمهورية الجديدة التي تعطي الفرصة للكفاءات .

من جانبها قالت النائبة ولاء عبدالفتاح ، إنها لم تكن تتخيل أن تصل الي مجلس النواب ، لولا دعم الرئيس السيسي للمرأة المصرية ، من خلال النص في التعديلات الدستورية علي تخصيص 25% من المقاعد للمرأة .

وطالبت المرأة الصعيدية بالجد والاجتهاد كي تجد لنفسها مكانا في البرلمان المقبل ، لافتة الي أن وزارة الشباب مهتمة بمراكز الشباب وتنميتها وتوسيع قاعدة الممارسة في الصعيد .

من جانبها قالت النائبة سحر صدقي إن  الصعيد يشهد نقلة نوعية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي ،مطالبة وزارة الشباب بضرورة تقديم الدعم المالي مركز شباب ابو تشت حيث يحقق نتائج كبيرة في دوري الدرجة الاولي ولكن لا يجد مساندة حقيقية .

الرئيس السيسي مجلس النواب الشباب والرياضة حياة كريمة الرئيس عبدالفتاح السيسي محافظة قنا

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