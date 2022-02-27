وزيرة الهجرة: لا صحة لوفاة طالبة مصرية في أوكرانيا

ردت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، على ما تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن وفاة طالبة مصرية في أوكرانيا، قائلة: "دي شائعات .. وأنا نشرت على صفحتي الخاصة بعدم صدق هذا الكلام.. وطلبت توخي الحذر والدقة فيما يتردد من شائعات على مواقع تواصل الاجتماعي".

وأضافت نبيلة مكرم في مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، أن الطالبة جزائرية الجنسية، وما زالت على قيد الحياة، معقبة: "طلبت على صفحتى الخاصة، السلامة للطلاب المصريين والطلاب العرب".

ونوهت وزيرة الهجرة أن منذ بداية الأزمة الأوكرانية الروسية، ووزارة الهجرة تتلقى العديد من الاستغاثات من أهالي الطلاب المصريين في أوكرانيا، مشيرة إلى أن الوزارة شكلت غرفة عمليات لتلقي هذه الاستغاثات والتواصل مع الطلاب في أوكرانيا.

وتابعت نبيلة مكرم،أنها قامت بعمل جلسة حوارية اغترابية لمدة 3 أيام، من أجل التواصل مع الطلاب المصريين في أوكرانيا، والاطمئنان عليهم.