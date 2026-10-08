مصر تقود جهود الوصول العادل إلى التصوير التشخيصي بالأشعة عن بعد

شاركت وزارة الصحة والسكان، في فعاليات، مؤتمر «تيلي هيلث كونكت 2026» الذي نظمته وزارة الصحة التونسية تحت رعاية رئيس الجمهورية التونسية «قيس سعيد»، وبالشراكة مع منظمة الصحة العالمية، والبنك الدولي والاتحاد الدولي للاتصالات ومراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في أفريقيا.

قرار جمعية الصحة العالمية التاسعة والسبعين

ونظمت وزارة الصحة والسكان المصرية، المائدة المستديرة التي عقدت ضمن فعاليات المؤتمر بعنوان «تعزيز الوصول العادل إلى التصوير التشخيصي من خلال الأشعة عن بُعد: من قرار جمعية الصحة العالمية التاسعة والسبعين إلى التنفيذ الإقليمي»، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، واستناداً إلى القرار WHA79.9 الذي قادته مصر وأقرته الجمعية في 22 مايو 2026.

ترأس المائدة وأدارها الدكتور محمد فوزي مستشار الوزير للأشعة، بمشاركة أربعة عشر خبيراً يمثلون وزارة الصحة التونسية، ومنظمة الصحة العالمية، وولاية بورنو النيجيرية، والجمعيات التونسية المتخصصة، وشركاء تقنيين واستثماريين.

واتفق المشاركون على أن التقنيات قد أثبتت فعاليتها على المستوى الوطني، بينما تتركز التحديات في الترخيص والقواعد المنظمة للبيانات والتمويل المستدام وغياب منصة إقليمية دائمة.

وخلص المشاركون إلى ثلاث خطوات عملية، تمثلت في إطلاق تجربة أولى بين الدول لاختبار الترخيص والبيانات والقوى العاملة وآليات السداد، وإنشاء منصة إقليمية دائمة، والاتفاق مسبقاً على مؤشرات النتائج القابلة للقياس، داعين الدول الأعضاء إلى الاهتمام بالمشاركة في هذه التجربة تنفيذاً للقرار WHA79.9.

وتؤكد وزارة الصحة والسكان، جاهزيتها لتبادل الخبرات والتعاون مع الدول الشقيقة، بما يضمن عدم ارتباط جودة التشخيص بمكان إقامة المريض.