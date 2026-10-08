معهد التخطيط القومي يوقع ملحق اتفاقية تعاون مع الأكاديمية البحرية

وقّع معهد التخطيط القومي والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ملحق اتفاقية تعاون، بهدف دعم التعاون المشترك في مجالات التخطيط الاستراتيجي والابتكار والتنمية المستدامة، وتطوير برامج بناء القدرات، وتبادل الخبرات والمعارف، بما يسهم في دعم جهود التنمية والاستجابة لمتطلبات المؤسسات والتحديات التنموية المتجددة.

وذلك في إطار حرص معهد التخطيط القومي والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري على تعزيز الشراكات المؤسسية وتفعيل أطر التعاون الأكاديمي والبحثي والتدريبي،

ويأتي توقيع ملحق الاتفاقية امتدادًا لمذكرة التفاهم للتعاون العلمي والفني الموقعة بين الجانبين في مارس 2016، واستكمالًا لمسيرة التعاون المشترك بين المؤسستين، بما يعزز فرص الاستفادة المتبادلة من الخبرات والإمكانات الأكاديمية والبحثية والتطبيقية المتاحة لديهما.

وقّع ملحق اتفاقية التعاون د. أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، د. إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بحضور عدد من قيادات وممثلي الجانبين.

وأكد أ.د. أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، أن توقيع ملحق اتفاقية التعاون يمثل خطوة مهمة في مسار تعزيز الشراكات المؤسسية الداعمة للتنمية، ويعكس توجهًا نحو تكامل الخبرات الأكاديمية والبحثية والتطبيقية، وتوظيفها في دعم احتياجات المؤسسات وأولويات التنمية، بما يحقق قيمة مضافة حقيقية للجانبين.

وأوضح رئيس معهد التخطيط القومي أن قيمة هذا التعاون لا تقتصر على تنفيذ برنامج تدريبي مشترك، وإنما تمتد إلى بناء نموذج أكثر تكاملًا يجمع بين التدريب والتطبيق والبحث والابتكار، بما يتيح الانتقال من نقل المعرفة إلى توظيفها وإنتاج حلول وممارسات قابلة للتطبيق، ويفتح المجال أمام تطوير مجالات جديدة للتعاون في ضوء الاحتياجات الفعلية للمؤسسات والتحديات التنموية المتجددة.

وأشار د. أشرف العربي إلى أن الاستثمار في رأس المال البشري يمثل أحد المقومات الأساسية لرفع كفاءة المؤسسات وتعزيز قدرتها على مواكبة المتغيرات المتسارعة، مؤكدًا أهمية تطوير برامج تدريبية متخصصة تستند إلى المعرفة العلمية والخبرة التطبيقية، وتستجيب للاحتياجات المتغيرة للمؤسسات والقطاعات المختلفة.

وأضاف أن الشراكة مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري تتيح فرصًا واسعة لتبادل الخبرات والاستفادة من الإمكانات العلمية والتدريبية المتاحة لدى الجانبين، بما يدعم تطوير برامج ومبادرات مشتركة تجمع بين البعد الأكاديمي والتطبيقي، وتسهم في تعزيز قدرات الكوادر المتخصصة في مجالات التخطيط الاستراتيجي والابتكار والتنمية المستدامة.

ومن جانبه، أكد الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، أن توقيع ملحق اتفاقية التعاون يمثل خطوة مهمة نحو توسيع آفاق الشراكة بين الأكاديمية العربية ومعهد التخطيط القومي، مشيرًا إلى حرص الأكاديمية على بناء شراكات فاعلة مع المؤسسات الوطنية، بما يسهم في تبادل الخبرات ونقل المعرفة وتطوير الكوادر البشرية.

وأوضح أن هذا التعاون يعكس أهمية التكامل بين الخبرات الأكاديمية والبحثية والتطبيقية، مؤكدًا أن الأكاديمية العربية تولي اهتمامًا كبيرًا ببرامج بناء القدرات والتدريب المتخصص، بما يتوافق مع احتياجات المؤسسات ومتطلبات التنمية، ويسهم في إعداد كوادر مؤهلة وقادرة على التعامل مع المتغيرات والتحديات المتسارعة.

وأشار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري إلى أن مجالات التخطيط الاستراتيجي والابتكار والتنمية المستدامة تمثل محاور أساسية لتعزيز كفاءة المؤسسات ودعم قدرتها على استشراف المستقبل وصياغة حلول مبتكرة، مؤكدًا تطلع الأكاديمية إلى أن يمثل هذا التعاون نقطة انطلاق لمزيد من البرامج والمبادرات المشتركة خلال المرحلة المقبلة.

ويستهدف ملحق الاتفاقية إعداد وتنفيذ برنامج تدريبي مشترك في مجالات التخطيط الاستراتيجي والابتكار والتنمية المستدامة، بما يسهم في تنمية قدرات الكوادر المتخصصة، وتعزيز المهارات اللازمة لمواكبة المتغيرات والتحديات التنموية، إلى جانب دعم التعاون الأكاديمي والبحثي وتبادل الخبرات والمعارف بين الجانبين.

كما يتضمن التعاون الإفادة من الخبرات والإمكانات المتاحة لدى معهد التخطيط القومي والأكاديمية العربية في تطوير المحتوى والبرامج التدريبية، وتعزيز التواصل وتبادل الخبرات والممارسات الجيدة بين المشاركين والمهنيين، بما يدعم استدامة أثر البرامج المشتركة، ويمهد لتطوير مزيد من المبادرات والبرامج التدريبية والأكاديمية والبحثية مستقبلًا.

واتفق الجانبان كذلك على وضع آليات مشتركة للإشراف والمتابعة والتنسيق، بما يضمن جودة تنفيذ البرامج والمبادرات المشتركة، ويعزز استدامة التعاون، ويدعم جهود تطوير رأس المال البشري، بما يتماشى مع متطلبات التنمية وأولويات المؤسسات والقطاعات المختلفة.

وشهد مراسم التوقيع من جانب معهد التخطيط القومي كل من د. أشرف صلاح الدين صالح، نائب رئيس المعهد للتدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، ود. يحيى حسين، المشرف العلمي لبرامج الدراسات العليا، ود. شيرين بشرى غالي، أستاذ الاقتصاد المساعد بمركز السياسات الاقتصادية الكلية، فيما شهدها من جانب الأكاديمية العربية الدكتور طارق حسن عابدين، عميد كلية الإدارة والتكنولوجيا بفرع مصر الجديدة، والدكتور أحمد سمير، رئيس قسم اقتصاد الأعمال الرقمية والمستدامة، والدكتورة نرمين مجدي، رئيس قسم نظم معلومات الأعمال، والدكتورة علياء تمام، رئيس قسم التمويل والمحاسبة، والدكتورة أمنية حسن فرج، مدير مكتب عميد كلية الإدارة والتكنولوجيا بالقاهرة.