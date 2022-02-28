موعد مع القوة .. تسارع مميز بين فيراري 812 وبي ام دبليو M5 CS |فيديو

تحدي جديد في عالم سباقات السيارات، ولكن هذه المره تسارعت النسخة فيراري 812 إلى جانب سيارة الصانع البافاري وبي ام دبليو M5 CS، لتتعالى اصوات المحركات من جديد، ونشهد انطلاقات مميزة وموعد مع القوة.

تسارع مميز بين فيراري 812 وبي ام دبليو M5 CS

نشرت قناة CARWOW المتخصصة في مجال استعراض السيارات، سباق تنافسي بين النسخة الايطالية فيراري 812 والتي زودت بمحرك من 12 اسطوانة طراز V، سعة 6500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 788 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 717 نيوتن/متر.

وتنتقل السرعة إلى العجلات عبر علبة تروس أوتوماتيكية الاداء تتكون من 7 سرعات، تعمل عبر منظومة الدفع الخلفي، مما تمنحها افضلية التسارع من نقطة السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كم/ساعة خلال فترة زمنية تستغرق 2.7 ثانية فقط.

على عكس النسخة بي ام دبليو M5 CS واللتي تنطلق من نقطة الاستعداد 0 حتى تصل لسرعة 100 كيلومتر/الساعة، في مدة زمنية تقارب الـ 3 ثواني، حيث تستمد قدرات التسارع من خلال محرك 8 سلندر V، يمكنه ضخ قوة قدرها 627 حصانا، وعزم اقصى للدوران 750 نيوتن/متر.

وتضم السيارة بي ام دبليو M5 CS ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء ايضًا مكون من 8 سرعات، مع امكانية الدفع الكلي للعجلات، وبهذه القدرات الفنية القوية جاءت مجريات السباق تنافسية للغاية مع انطلاقات فريدة نشاهدها في هذا المقطع.