رئيس شركة ميريس للتنصيف الإئتماني يكشف تأثير العقوبات الاقتصادية على روسيا

قال الدكتور عمرو حسنانين رئيس شركة ميرس للتنصيف الائتماني، تعليقاً على خفض المؤسسات الدولية للتنصيف الائتماني للاقتصاد الروسي، إن هذه المؤسسات تسبق الحدث دائماً في إجراءاتها وهذا ما يحدث دائماً من قبل مؤسستي ستاندرد أند بوردز لكن الفارق أن موديز وضعت أوكرانيا وروسيا على وضع الانخفاض وهذا مختلف مقارنة بستاندرد أند بوردز التي خفضت أوكرانيا وروسيا درجة، وهذه الدرجة لكن هذا التخفيض لدرجة واحد لن يكون فارقاً مع الاقتصاد الروسي ".

وحول تأثير العقوبات الاقتصادية من أوروبا واشنطن على الاقتصاد الروسي قال في مداخلة هاتفية خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON، إن الاقتصاد الروسي شهد نوعاً من التكيف مع العقوبات منذ عام 2014 لكن المرحلة الحالية تشهد تصعيداً جديداً لهذه العقوبات خاصة إذا تحدثنا عن عقوبات نظام " السويفت ".

تابع : نظام "سويفت" هو وسيلة اتصال بين البنوك في موسكو والخارج وإخراج روسيا من هذه المنظومة مثل قطع الإنترنت عن دولة ما. في العصر الحديث حيث أن الأخير يعتبر منظومة مستقلة موجودة في بلجيكا تحت إشراف 11 دولة ويتحكم في كل المعاملات المالية، وعزل البنوك عن سويفت يعتبر مشكلة كبيرة جدًا وأوروبا استثنت قطاع الطاقة من هذه العقوبات، واستثنت مسألة دفع الديون على روسيا.

وكشف في رده على سؤال الحديدي كيف تكون هناك عقوبات على بنك مركزي ؟ أنه بالرغم من أن البنك المركزي الروسي لديه احتياطيات أكثر من 600 مليار دولار، ووضع عقوبات عليه يعني أن البنك المركزي الروسي لن يكون بوسعه حماية العملة الروسية وقد يتعرض الروبل" للانهيار وسينعكس على تضخم كبير في روسيا.

ولفت إلى أن روسيا حاولت تدشين عمل نظام بديل لـ"السويفت" ولكن لم ينجح وحاليا هناك حديث عن تعاون روسي صيني في عمل هذا النظام.