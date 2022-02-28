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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بسبب زفه عروسة.. تفاصيل مشاجرة أمام محل ذهب في البحيرة

أجهزة وزارة الداخلية
أجهزة وزارة الداخلية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يظهر خلاله مجموعة من الأشخاص يقومون بالتشاجر أمام أحد محال بيع المصوغات بدائرة مركز شرطة كوم حمادة بالبحيرة. 

بالفحص تبين أنه أثناء قيام كل من "طرف أول" (6 أشخاص مقيمين بدائرة مركز شرطة كوم حمادة بالبحيرة) بشراء مصوغات ذهبية لعروس أحدهم من محل لبيع المصوغات وخروجهم للاحتفال مما أدى لتعطيل حركة المرور.

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وتصادف أثناء ذلك مرور "الطرف الثاني" (شخصان - مقيمان بدائرة المركز) فحدثت بينهم مشادة كلامية تطورت للتشابك بالأيدى وتعدى كل من الطرفين على بعضهم بالضرب "دون حدوث إصابات" بسبب تعطيل الطرف الأول لحركة المرور.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفي المشاجرة ، وبمواجهتهم أيدوا ما سبق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

البحيرة مركز شرطة كوم حمادة المصوغات كوم حمادة المشاجرة

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