رئيس "الشيوخ": إعلان خلو مقعد "الكردوسي" بعد وصول إخطار وزير الداخلية

قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، إنه سيتم إعلان خلو مقعد النائب الراحل محمود الكردوسي الذي وافته المنية أول أمس الجمعة، فور وصول إخطار وزير الداخلية بشأن وفاة النائب.

وشهدت الجلسة اليوم، الوقوف دقيقة حداد، على روح النائب الراحل، محمود الكردوسي.

ونعى أعضاء المجلس، الكاتب الصحفي الراحل، مؤكدين أنه نموذجا صحفيا يحتذى به، كما أنه قدم الكثير في خدمة الوطن.

ونعى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، قائلا: يعز عليا أنا أنعى الزميل العزيز محمود الكردوسي، عضو المجلس والكاتب الصحفي الوطني، الذي وافته المنية أمس الأول.

وقال: أفنى الكردوسي حياته في الدفاع عن بلده، واضعا مصلحة الوطن نصب عينيه.