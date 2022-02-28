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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس الأوكراني يعلن عن إجراء مناقشات مع رئيس الوزراء البريطاني والرئيس البولندي

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني

أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الإثنين، عن إجراء مناقشات مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والرئيس البولندي لمناقشة الوضع الأمني في أوكرانيا.

وقال الرئيس الأوكراني في تغريدة على تويتر: "اتفقت مع رئيس وزراء بريطانيا والرئيس البولندي على اتخاذ خطوات إضافية للتصدي لروسيا".

ومن جانبها، قالت الحكومة البريطانية إن الرئيس الأوكراني أكد لرئيس الوزراء بوريس جونسون أن الساعات الـ 24 المقبلة حاسمة بالنسبة لأوكرانيا.

فيما أفادت وسائل إعلام أوكرانية، اليوم الإثنين، بوقوع غارات جوية على العاصمة الأوكرانية كييف، وذلك وسط محاولات للتقدم في الاراضي الأوكرانية.

وقالت وسائل الإعلام الأوكرانية إن السلطات وجهت نداء للسكان بالتوجه إلى ملاجئ الدفاع المدني بشكل عاجل.

وذكرت وسائل الإعلام الأوكرانية، أمس الأحد، أن انفجار ضخم هز مدينة تشيركاسي في وسط أوكرانيا.

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