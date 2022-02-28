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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ارتفاع البيض.. أسعار الدواجن اليوم الإثنين 28-2-2022

الدواجن
الدواجن

ينشر موقع صدى البلد عدة أخبار للخدمات اليومية والأسعار التي تهم المواطنين، ومنها أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 28-2-2022، في السوق المحلية وكذلك أسعار البيض و أسعار الكتاكيت وكذلك أسعار البط اليوم.

وفيما يلي يرصد “صدى البلد” أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين 28-2-2022  في السوق المحلية:

الدواجن البيضاء : بين 30 و 31  جنيهًا للكيلو

الدواجن البلدى :  بين 38- 40 جنيهًا للكيلو

الدواجن  الساسو :  بين 35-38 جنيهًا للكيلو

الأوراك : بين 37- 40 جنيهًا للكيلو

البانيه : بين 75 - 80 جنيهًا للكيلو

الدواجن  الرومي : 55 -65 جنيها للكيلو

الدواجن  الأمهات البيضاء : 24 جنيهًا للكيلو

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أسعار الكتاكيت اليوم الاثنين 28-2-2022  فى السوق المحلية:

وصل سعر الكتاكيت اليوم الإثنين  في السوق المحلية كالتالي :

كتكوت أبيض: 11.75_12  جنيه 

كتكوت ساسو : 6_6.25 جنيه

 

أسعار البيض اليوم الاثنين 28-2-2022  في السوق المحلية: 

وجاءت أسعار البيض الأحمر اليوم 54.5 جنيها للطبق بعد 53.5 الأسبوع الماضي ، ووصل سعر الأبيض لـ  52.5 بعد 51.5 جنيها  للطبق  الأسبوع الماضي  أما سعر البيض البلدي بين 56-57 جنيها. 

             

أسعار البط اليوم الاثنين  28-2-2022  في السوق المحلية: 

أسعار البط المسكوفي اليوم بين 48 -50 جنيها

أسعار البط البلدي بـين 55-60 جنيها للكيلو.

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