ارتفاع البيض.. أسعار الدواجن اليوم الإثنين 28-2-2022

ينشر موقع صدى البلد عدة أخبار للخدمات اليومية والأسعار التي تهم المواطنين، ومنها أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 28-2-2022، في السوق المحلية وكذلك أسعار البيض و أسعار الكتاكيت وكذلك أسعار البط اليوم.
وفيما يلي يرصد “صدى البلد” أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين 28-2-2022 في السوق المحلية:
الدواجن البيضاء : بين 30 و 31 جنيهًا للكيلو
الدواجن البلدى : بين 38- 40 جنيهًا للكيلو
الدواجن الساسو : بين 35-38 جنيهًا للكيلو
الأوراك : بين 37- 40 جنيهًا للكيلو
البانيه : بين 75 - 80 جنيهًا للكيلو
الدواجن الرومي : 55 -65 جنيها للكيلو
الدواجن الأمهات البيضاء : 24 جنيهًا للكيلو
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أسعار الكتاكيت اليوم الاثنين 28-2-2022 فى السوق المحلية:
وصل سعر الكتاكيت اليوم الإثنين في السوق المحلية كالتالي :
كتكوت أبيض: 11.75_12 جنيه
كتكوت ساسو : 6_6.25 جنيه
أسعار البيض اليوم الاثنين 28-2-2022 في السوق المحلية:
وجاءت أسعار البيض الأحمر اليوم 54.5 جنيها للطبق بعد 53.5 الأسبوع الماضي ، ووصل سعر الأبيض لـ 52.5 بعد 51.5 جنيها للطبق الأسبوع الماضي أما سعر البيض البلدي بين 56-57 جنيها.
أسعار البط اليوم الاثنين 28-2-2022 في السوق المحلية:
أسعار البط المسكوفي اليوم بين 48 -50 جنيها
أسعار البط البلدي بـين 55-60 جنيها للكيلو.