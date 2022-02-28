إبراهيم سعيد: جميع لاعبي الزمالك يستحقون الرحيل عدا هذا الرباعي

قال إبراهيم سعيد، نجم كرة القدم المصرية السابق، إن لاعبي نادي الزمالك لا تستحق التواجد فى صفوف القلعة البيضاء عدا 4 لاعبين فقط.

وقال إبراهيم سعيد نجم كرة القدم المصرية السابق في تصريحات عبر برنامج “أوضة اللبس” مع شادي محمد المذاع على قناة النهار:" جميع لاعبي نادي الزمالك لا تستحق البقاء في صفوف الفريق.

وأضاف:" لاعبي نادي الزمالك جميعهم لابد أن يرحلوا عدا فقط كل من الونش وأبو جبل وزيزو وفتوح.

ويذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خسر أمام الوداد المغربي ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا بثلاث أهداف مقابل هدف.

كما أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك تعيين أسامة نبيه مدربا عاما للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، خلفاً لمدحت عبد الهادي



كما قرر تعيين أحمد عبد المقصود مدرباً مساعداً للفريق خلفاً لأمير عزمي مجاهد، بينما تم إسناد مهمة مدرب الحراس إلى أيمن طاهر.



وأكد أن أسامة نبيه كان له الدور الأكبر في نتائج الزمالك في الفترة الأخيرة عندما كان يعمل مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون.



وقرر رئيس الزمالك استبعاد كل من مدحت عبد الهادي المدرب العام وأمير عزمي المدرب المساعد من الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وجاء قرار رئيس النادي بسبب سوء السلوك من الثنائي تجاه حامل كرات نادي الوداد المغربي، حسب وصفه في صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وخسر الزمالك أمام الوداد المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الجولة الثالثة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا.