ديانا هشام تشارك جمهورها بصور لها من داخل الجيم.. شاهد

نشرت الفنانة ديانا هشام ، صورتين لها من داخل الجيم ، من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وعلقت ديانا هشام “ إنه أفضل مدرب تدربت معه على الإطلاق! ”.

ويذكر ان كشفت الفنانة الشابة ديانا هشام، تفاصيل تعرضها لسرقة شنطة يدها في أحد المولات الكبرى بمنطقة الشيخ زايد، مشيرةً إلى أنها ستقدم بلاغا للشرطة خلال الساعات المقبلة.

وقالت ديانا هشام في تصريحات صحفية :" كان داخل الشنطة مبلغ مالي كبير بجانب العديد من الأوراق الخاصة المهمة وفقدتها ".

وأَضافت أنها كشفت من خلال الكاميرات الخاصة بالمول أن فتاة هي التي سرقت الحقيبة ولكن لم تظهر ملامحها بشكل واضح".