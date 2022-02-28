عاجل| صورة أولى من مقر اجتماع المفاوضات بين الوفدين الروسي و الأوكراني

عرضت قناة أكسترا نيوز، فى خبر عاجل صورة أولى من مقر اجتماع المفاوضات بين الوفدين الروسي و الأوركراني فى مينسك قبل بدء المحادثات.

أكد ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الإثنين، أن وزراء الخارجية الأوروبيين توافقوا على وقف التعامل مع المصرف المركزي الروسي بالتنسيق مع مجموعة السبع.

وكانت أفادت وكالة رويترز للأنباء، اليوم الإثنين، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يجري اتصالات مع حلفاء واشنطن وشركائها صباح اليوم لتنسيق رد مشترك على الهجوم الروسي على أوكرانيا.

فيما قال مسؤول أمريكي إلى صحيفة "واشنطن بوست" ان بيلاروسيا سترسل جنودها الى داخل اوكرانيا في وقت لاحق من اليوم.

كما أفادت وسائل إعلام أوكرانية، اليوم الإثنين، بسماع دوي انفجارات عدة في العاصمة الأوكرانية كييف ومدينة خاركوف.

كما ذكرت وكالة الأنباء الأوكرانية، بارتفاع قتلى الجيش الروسي في المعارك بأنحاء أوكرانيا إلى 4500 قتيل.

فيما قالت الوكالة إن هناك مجموعة من المقاتلات انطلقت من بيلاروسيا في اتجاه الأراضي الأوكرانية.

وكانت أفادت وسائل إعلام أوكرانية، اليوم الإثنين، بوقوع غارات جوية على العاصمة الأوكرانية كييف، وذلك وسط محاولات للتقدم في الاراضي الأوكرانية.