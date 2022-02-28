حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الاثنين 28-2-2022

استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "دي إم سي"، تقريرًا مفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 28-2- 2022، في القاهرة والمحافظات.

وقالت الإعلامية أية جمال الدين: إن البلاد شهدت في الأيام الماضية انخفاضا في درجات الحرارة، وأن اليوم هناك تحسن فى الأحوال الجوية، ودرجات الحرارة اليوم مستقرة، معلقة :" الشمس طالعة و الجو جميل".

كما قالت الإعلامية أسماء يوسف، مقدمة البرنامج : إن هناك شبورة على الطرق ولكن الجو بشكل عام معتدل على السواحل الشمالية، و على الوجه البحري، مؤكدة أنه مع استقرار الأحوال الجوية يكون هناك شبورة على الطرق.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية استمرار الارتفاعات في درجات الحرارة ؛ ونوهت إلى وجود ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على كافة الانحاء ليسود طقس مائل للدفء على شمال البلاد دافئ على شمال الصعيد وجنوب سيناء مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا .

ومتوقع أن تسجل القاهرة اليوم ٢٢درجة و السواحل الشمالية ٢١درجة وشمال الصعيد ٢٣درجة وجنوب الصعيد ٢٧درجة مئوية .

تخفيف الملابس

وحذرت الهيئة في بيان لها من عدم الانخداع بارتفاع درجة الحرارة وتخفيف الملابس ، حيث تظل الأجواء شديدة البرودة ليلا، على كافة الأنحاء، خلال حالة الطقس الـ 72 ساعة القادمة، من اليوم الاثنين، حتى الأربعاء القادم.

ويشهد اليوم الاثنين شبورة مائية على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وعن سبب ارتفاع درجات الحرارة ، قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك رياحا جنوبية قادمة من الصحراء الشرقية تؤدي لارتفاع تدريجي في درجات الحرارة نهارا.

أجواء شبه صيفية

وتشهد الأحوال الجوية، استقرارا حتى الأربعاء حيث يكون هناك ارتفاع في درجات الحرارة، لتسود أجواء شبه صيفية ويكون الطقس معتدلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أنه اعتبارًا من يوم الخميس المقبل الموافق 3 مارس يبدأ انخفاض تدريجى في درجات الحرارة بقيم تصل إلى 4 درجات مئوية، على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

الأتربة العالقة

وحذرت الهيئة من انتشار الأتربة العالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

و بدءا من يوم غد الثلاثاء حتى يوم الخميس تشهد البلاد سقوط أمطار على مناطق من أقصى غرب البلاد ومناطق من السواحل الشمالية، وشمال الوجه البحري.

انخفاض درجات الحرارة

واعتبارًا من يوم الخميس المقبل 3 مارس تشهد البلاد انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة تصل إلى 4 درجات مئوية، على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.