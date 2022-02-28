أوكرانيا: روسيا بطأت وتيرة الهجوم.. وزيلنيسكي يحذر من الـ24 ساعة القادمة

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الاثنين، أن روسيا "بطأت وتيرة الهجوم" على البلاد، في الوقت الذي حذر الرئيس فولوديمير زيلنيسكي من أن الساعات الـ24 المقبلة ستكون حرجة.

وحسب "سكاي نيوز عربية"، قالت هيئة أركان الجيش الأوكراني، إن القوات الروسية لا تزال تحاول تحقيق مكاسب في بعض المناطق.

وأشارت الدفاع الأوكرانية إلى أن الخسائر الروسية منذ بدء الهجوم وحتى الآن تقدر بـ 29 طائرة و29 مروحية و191 دبابة.

وكانت وكالة "سبوتنيك" الروسية، أفادت اليوم الاثنين، بوصول الوفد الأوكراني إلى بيلاروسيا لإجراء محادثات مع الوفد الروسي.

وكشفت وكالة "تاس" الروسية، أنه من المتوقع عقد الحكومتين الروسية والأوكرانية مفاوضات سلام صباح اليوم الاثنين.

وفي السياق نفسه، أعلنت الخارجية البيلاروسية أنه تم إعداد منصة المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا وهي تنتظر وصول الوفود لبدء المفاوضات بين الطرفين.

ونقلت "تاس" عن مصدر، لم تفصح عن هويته، القول إن مسائل لوجستية متعلقة بالجانب الأوكراني كانت السبب وراء تأخير بدء المفاوضات.

وذكرت تقارير أن الوفد التفاوضي الروسي غادر بالفعل مينسك، عاصمة بيلاروس، إلى الحدود بين بيلاروس وأوكرانيا، بالقرب من نهر بريبيات.

كما أفادت شبكة "سي ان ان" الأمريكية، اليوم الاثنين، أن إدارة الرئيس جو بايدن قررت تمديد تواجد 4 آلاف جندي في أوروبا الشرقية لطمأنة حلفائها الأوروبيين.

وكانت أفادت وكالة رويترز للأنباء، اليوم الإثنين، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يجري اتصالات مع حلفاء واشنطن وشركائها صباح اليوم لتنسيق رد مشترك على الهجوم الروسي على أوكرانيا.