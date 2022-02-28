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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة الخطورة الداهمة بعقار في الإسكندرية

إزالة الخطورة الداهمة
إزالة الخطورة الداهمة بعقار في الإسكندرية

نفذ حي غرب الإسكندرية، برئاسة المهندسة سحر شعبان، حملة مكبرة تم فيها إزالة الأجزاء التي تمثل الخطورة الداهمة بالعقار ٤٠ شارت الإخشيدي وناصية شارع المكس والمكون من دور أرضي وأول علوي والصادر بشأنه قرار من لجنة المنشآت الايلة للسقوط بالحي وجاري استكمال الحملات.

جاء ذلك بوجود سكرتير عام الحي والاداره الهندسيه والشئون القانونيه بالحي، وذلك بناءً علي تعليمات المهندسة سحر شعبان  بازالة الخطورة الداهمة من العقارات حفاظا على سلامة المواطنين والاستجابة الفورية لأي شكوى تخص المواطن.

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وأهابت رئيس حي غرب بسرعة التواصل والإبلاغ عن اي عقار به خطورة داهمة بنطاق الحي وذلك لسرعة المعاينة للعقار وعرضه علي لجنة المنشآت الآيلة بالحي واتخاذ اللازم.

ووفقاً لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الأسكندرية لرؤساء الأحياء برفع معدلات العمل لخدمة المواطنين، وبناءً على تعليمات د/رباب مدني، رئيس حي الجمرك، شنت الإدارات المعنية بالحي صباح اليوم حملة لإزالة حجرة بالأرض الفضاء أمام ٧ حارة عبد الوهاب، وجاري المتابعة اليومية والعمل مستمر.

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