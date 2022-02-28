واجهنا تحديات كثيرة.. السيسي ينفعل على الهواء

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه عندما عرض عليه قوائم الانتظار كان العدد 10000، وتم علاجهم للقضاء على قوائم الانتظار، و خلال الثلاث سنوات تم علاج مليون و 60 ألف شخص.



وأضاف الرئيس السيسي خلال إطلاق المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، أن الدولة واجهت تحديات كثيرة،

وكشف أن هناك أحد المسئولين فى بلجيا كان يتحدث معه، قائلا :" انا قولت له النتاتج بتاعك كام و عدد سكانك كام، فرد 500 مليار دولار و 10 ملايين مواطن" وتباع السيسي:" فقولت له انا كده محتاج 5 تريليون دولار، لأن عدد سكاني 100 مليون، وعشان مش معايا الفلوس دي الناس فى مصر مظلومة، و الناس فى مصر مش بتاكل كويس، و لا تتعلم كويس، هى دى حقوق الإنسان قبل أن يتحدث أحد".



وانفعل الرئيس السيسي على الهواء، وقال :" لازم أى حد قبل ما يتكلم وينكد على الناس فى المنازل يعرف الحاجات دي".

