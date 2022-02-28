ميناء بورسعيد السياحي يودع EL leon أحد أكبر يخوت العالم

غادر اليخت “El leon” ميناء بورسعيد السياحى أحد أكبر يخوت العالم و الذي وصل إلي بورسعيد قادماً من الغردقة ليستكمل رحلته إلى اليونان وعلى متنه 12 سائحا و9 طاقم بحارة.



كان ميناء بورسعيد السياحى استقبل أمس، اليخت "El leon"، والذي يعد واحداً من أكبر وأشهر اليخوت في العالم، حيث يبلغ طوله 54 مترًا وعرضه 9 أمتار وغاطس 2.3 متر، ويعد هذا اليخت الذي تم تنفيذه بواسطة شركة Mangusta (Overmarine) من التحف الفنية حيث حاز على العديد من الجوائز العالمية منذ أن انتهى العمل به.

اليخت تم بناؤه في عام 2018 بهيكل وبنية علوية من الألومنيوم، مدعومة بـ 4 محركات مما يمنحه سرعة إبحار قصوى، بينما تم تصميمه الداخلي على يد المصمم الإيطالي ألبرتو مانشيني لاستيعاب ما يصل إلى 12ضيف في 5 أجنحة ضيافة فاخرة.

ويعد هذا النشاط لميناء بورسعيد دليلاً على عودة سياحة اليخوت بالمنطقة وجاهزية موانئ المنطقة الاقتصادية لاستقبال هذا النوع من اليخوت، فضلاً عن اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لكافة الأنشطة الاقتصادية بشكل عام والأنشطة السياحية بشكل خاص في ظل الأحداث التي تشهدها منطقة شرق المتوسط والتي تدلل على ثقة المسارات السياحية في موانئ المنطقة ومعدلات الأمان بها.