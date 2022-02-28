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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

واصف: توقعات بالإقبال على شراء الذهب مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية

الذهب
الذهب

أكد إيهاب واصف رئيس شعبة تصنيع الذهب والمعادن الثمينة التابعة لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، أن الذهب أظهر أنه الاستثمار الأفضل، والملاذ الآمن، وحافظ لقيمة العملات من الانهيار، خلال أوقات الأزمات السياسية والاقتصادية، وذلك بعد الارتفاعات القياسية الأخيرة التى سجلها مع بداية اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال واصف في بيان صحفي اليوم: "مع اشتعال فتيل الحرب الروسية الأوكرانية واستمرار تداعياتها، أثبت الذهب أنه الملاذ الآمن للاستثمار في الوقت الذي تراجعت فيه عملات العديد من الدول وسجلت أسواق المال فى معظم الدول تراجعات حادة، لافتا إلى أن الذهب والمعادن الثمينة الأخرى كالفضة حققت ارتفاعات كبيرة لثقة المستثمرين بها. 

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وأوضح رئيس الشعبة، أن العقود الآجلة للمعدن الأصفر ارتفعت أول أيام الحرب إلى أعلى مستوياتها في 18 شهر لتسجل 1973 دولار للأوقية، وسط تهافت كبير على شرائها عالميا، وهو ما انعكس في السوق المحلي على ارتفاع سعر الجرام بمختلف العيارات بمتوسط 30 جنيها.

وأشار واصف إلى أن الحرب الروسية على أوكرانيا ليست الأزمة الأولى التي يثبت الذهب فيه قوته كاستثمار آمن، ففي عام 2020 حقق الذهب قفزات سعرية قوية مع تداعيات فيروس كورونا العالمي بعد تأثيره على معدلات النمو الاقتصادي لها وتوقف حركة النشاط الصناعي، بالاضافة إلى أنه بعد انحسار الأزمة لا يزال الذهب الاستثمار الأفضل بفضل قدرته على التحوط من ارتفاع مستويات التضخم التى تتعرض لها العديد من دول حول العالم، وانخفاض قيمة الكثير من عملات الدول أمام الدولار، وهو ما دفع عدد من البنوك المركزي لزيادة احتياطيها منه حول العالم.

وأكد رئيس الشعبة أن المعدن الأصفر بالرغم من أنه الملاذ الآمن للاستثمار، إلا أنه عُرضه للتقلبات السعرية بناء على سياسة العرض والطلب، وهو ما حدث في ثاني أيام الحرب بعد أن تراجع سعر الأوقية للعقود الآجلة إلى 1898 دولار  مع توقعات هدوء الحرب، خاصة أنه ينظر له استثمار طويل الأجل، وليس مضاربة وربح سريع.

واشار "واصف"، الي ان استمرار اندلاع الحرب وعدم ظهور بوادر لحل الازمة سياسيا، وتشديد العقوبات الاقتصادية على روسيا من قبل الولايات المتحدة والدول الاوروبية يجعل هناك مزيد من الاقبال على الاستثمار في الذهب وشراءه عالميا، وهو ما ظهر في افتتاح البورصة العالمية تعاملاتها على الذهب اليوم الاثنين بتسجيل ارتفاعات من جديد ؛ ليصل سعر الاوقية الى 1900 دولار.

وطالب واصف المواطنين بعدم الاستماع إلى ما يتردد من قبل غير المختصين على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اصدار توصيات عن وصول اسعار الذهب الي مستويات محددة دون دراسة.

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