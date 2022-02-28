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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تأجيل محاكمة متهم بقتل نجل زوجته بالشرقية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قررت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار سامى عبدالحليم تأجيل محاكمة السائق المتهم بطعن نجل زوجته إثر حدوث مشادة بين المتهم ووالدة المجني عليه لجلسة الأربعاء المقبل، للمرافعة.

 

تعود أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى الزقازيق الجامعى بوصول" مصطفى ط" 17 سنه  مقيم كفر الزقازيق البحرى مصابا بطعنة نافذة بالصدر.

 

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وتوصلت تحريات ضباط قسم ثانى الزقازيق إلى قيام  "محمود ر" 40 سنه، سائق توك توك، بارتكاب الواقعة، بسبب حدوث مشادة كلامية بين المتهم وبين زوجته والدة المجنى عليه، المتزوج منها عرفيا، وتطورت المشادة إلى مشاجرة فتدخل المجنى عليه للدفاع عن والدته فتعدى عليه المتهم بسلاح أبيض وسدد له طعنة نافذة بالصدر أودت بحياته ولاذ بالفرار.

 

تمكن ضباط البحث الجنائى من ضبط المتهم، وبسؤاله أنكر ما نسب إليه من اتهامات وتم إحالته إلى النيابة العامة التى قررت انتداب الطب الشرعى لتشريح جثة المجنى عليه لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها و نوع الأداة المستخدمة فى الجريمة.

 وقررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق محبوسا علي ذمة القضية رقم 18725 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة ثان الزقازيق.

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