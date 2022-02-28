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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نفسي يشتغل مسلسلات.. وصية فاروق الفيشاوي لـ نجله | نوستالجيا

فاروق الفيشاوي
فاروق الفيشاوي

قال الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، إن حفيدته لينا أحمد الفيشاوي تمثل له أشياء كثيرة، وأنها تعتبر أهم إنسانة بالنسبة له.

وأضاف الراحل فاروق الفيشاوي، خلال لقاء على قناة النهار، أنه يريد توجيه نصيحة لـ نجله أحمد قائلا :" نفسي يشتغل مسلسلات، لكن يفضل السينما ويحب المسلسلات".

وأكد أن نجله يحب العمل فى السينما، ووتابع :" أحمد حبيبي اتمنى له كل الخير و يارب ياخد باله من نفسه، وخد بالك من أخوك و أمك و أولادك".

وولد الفنان فاروق الفيشاوى بإحدى قرى مركز سرس الليان بمحافظة المنوفية فى 5 فبراير 1952 وبعد حصوله على ليسانس الآداب بجامعة عين شمس التحق بالمعهد العالى للفنون المسرحية حيث حصل على البكالوريوس.

وبدأ فاروق الفيشاوى حياته الفنية من خلال أدوار صغيرة فى عدة مسلسلات ثم كانت انطلاقته الكبيرة عام 1980 عندما شارك فى مسلسل "أبنائى الأعزاء شكرا" من إخراج محمد فاضل.

 


أعمال فاروق الفيشاوى 
لفت إليه الأنظار خلال مشاركته في مسلسل أبنائي الأعزاء شُكرًا ، مع الفنان عبد المنعم مدبولي، وبرز في مسلسل ليلة القبض على فاطمة، ثم بدأت نجوميته في بداية الثمانينيات بعد ظهوره في فيلم المشبوه مع عادل إمام.

من أهم أعماله في التليفزيون: حافة الهاوية، مخلوق اسمه المرأة، حضرات السادة الكدابين، قابيل وقابيل، رجال في المصيدة، أولاد آدم، غوايش، علي الزيبق، عصفور في القفص، أبناء العطش.

وشارك فاروق الفيشاوى فى أكثر من مائة وثلاثين عملا دراميا بين السينما والتلفزيون، من بينها: القاتلة، الطوفان، الرصيف، لا تسألنى من أنا، سري للغاية، مطاردة في الممنوع، غدا سأنتقم، حنفي الأبهة، فتاة من إسرائيل، الفضيحة، ديك البرابر، نساء خلف القضبان، قهوة المواردي، والمرأة الحديدية.

واعترف فاروق الفيشاوى بعديد من التفاصيل فى حياته وذلك خلال لقاءات نادرة له حيث اكد انه قام بخيانة زوجاته كما اعترف بإدمانه المخدرات ومنها الهيروين.

ورفض فاروق الفيشاوى ما سماه بظاهرة حجاب الفنانات المصريات، موضحا أن "الفن لا يحتمل هذا النفاق الاجتماعى الذى يلعب على الحبلين".

وتزوج فاروق الفيشاوى من سمية الألفى وأنجب منها أحمد وعمر، ثم انفصل عنها بعد أكثر من 15 عاما، وتزوج من الفنانة سهير رمزى ، ولم ينجب منها وانفصل عنها بعد 5 أعوام ، وكانت آخر زيجاته من فتاة تدعى نوران منصور ، من خارج الوسط الفنى وانفصل عنها فى العام 1998.

وأعلن الفنان فاروق الفيشاوى عن مرضه بنفسه وذلك خلال تكريمة بمهرجان  الإسكندرية الدولى فى شهر أكتوبر عام 2018، حيث فاجأ الجميع بإصابته بمرض السرطان لكنه حاول طمأنتهم قائلا: “بعد بعض التحاليل والفحوصات والأشعة، طبيبي المعالج أخبرني أنني مصاب بالسرطان، سأتعامل مع هذا المرض على أنه صداع، وبالعزيمة والإصرار سأنتصر على هذا المرض.. سأهزمه وسأحضر الدورة القادمة لمهرجان الإسكندرية لأكون معكم وأهنئ زميلا آخر على تكريمه”.

وخضع فاروق الفيشاى لجلسات علاج السرطان بمنزله قبل أن تتدهور حالته الصحية ويتم نقله للمستشفى قبل وفاتة بـ 3 أيام، وأعلنت حينها الفنانة نهال عنبر، رئيس اللجنة الصحية بنقابة الممثلين المصريين، إن "فاروق الفيشاوي حالته حرجة جدا، وإنه نقل إلى المستشفى بعدما وجد الأطباء أن حالته تستدعي ذلك، بخاصة أنه كان يتلقى العلاج بالمنزل خلال الفترة الماضية".

وكشف الطبيب المعالج للفيشاوى أنه كان يعاني من سرطان بالكبد، وأصيب بغيبوبة كبدية أدت لوفاته، لافتاً إلى أنه كان في كامل قواه العقلية حتى آخر نفس في حياته.

ونوه بأنه كان رجلا عظيما خلال فترة مرضه، وكان مؤمنا بالله وصابرا وراضيا، وشجاعا في مواجهة هذا المرض.

فاروق الفيشاوي لينا احمد الفيشاوى احمد الفيشاوي

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