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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السجن المشدد 7 سنوات للأب المتهم بالتعدي على ابنه

هيئة المحكمه
هيئة المحكمه

قضت محكمة جنايات المنصورة الدائرة الثامنة، اليوم الإثنين، بالسجن المشدد7 سنوات لأب متهم بالتعدي علي نجلة بالضرب وتعريض حياته للخطر، بعد قيامه بإلقائه من شرفة منزلة للمرة الثانية بعد أن عاقبته المحكمة في جناية مماثلة بالسجن 3سنوات مع إيقاف التنفيذ لإرتكاب ذات الفعل مع نجلتة الا أنه عاود إرتكاب فعلته.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن معوض الباهي، رئيس المحكمة، وعضوية ‏كل ‏من: ‏المستشار إيهاب عادل مهنا، والمستشار وليد الديب، والمستشار محمد حسن عاشور، ‏وأمانة ‏سر ‏محمد عبدالهادي، في القضية رقم 10463 لسنة2021 جنايات م”قصم ميت غمر والمقيدة برقم كلي 2814 لسنة 2021 كلي جنوب المنصورة.

كان المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة قد أحال المتهم "خالد.ر.إ.م.ا"، 28 عامًا، ميكانيكي، ومقيم بندر ميت غمر - محافظة الدقهلية، لأنه في يومي 4، 5 أكتوبر من عام 20121 بدائرة قسم ميت غمر، شرع في قتل نجله المجني عليه "حسين"، الذي لم يتجاوز عمره ثماني عشر سنة -عمدا- بعد ان كال له عدة ضربات بواسطة "حزام" ودفعه من شرفة مسكنه فسقط أرضًا محدثا إصابتة قاصدًا إزهاق روحة.

وتضمن أمر الإحالة أن المتهم خاب أثر جريمتة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركتة بالعلاج بعد أن القاه قبل ذلك وأصدرت المحكمة حكمها علي المتهم بالسجن عام مع الإيقاف الا انه عاود جريمتة.

كما وجهت النيابة العامة للمتهم إتهامًا بتعريض حياة الطفل للخطر حال كونه من أصوله"والده" كما أحرز أداه"حزام" دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وأدلت "نعيمة.ا.ا.ا"، 25عامًا بشهادتها أمام النيابة العامة، بإعتياد زوجها المتهم بتعريض حياة نجليهما الطفلين للخطر، بالتعدي عليهما بالضرب ونحوه من أنواع الإيذاء البدني الجسيم لهما، وعلى أثر ذلك قام المتهم بالتعدي علي المجني عليه وإلقاءه من شرفة المنزل.

وأكدت تحريات المباحث الجنائية التي أجراها النقيب أحمد الجميلي، معاون مباحث قسم ميت غمر، بصحة إرتكاب المتهم للواقعة وفق تصوير شهود الإثبات.

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