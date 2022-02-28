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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحقيقات

الحرب وأبناء الجالية المصرية|رومانيا أكتر تعاونا ومعاناة شديدة على الحدود البولندية|خاص أوكرانيا

النازحون من أوكرانيا
النازحون من أوكرانيا

تلقي الحرب الروسية الأوكرانية بظلالها على أوضاع المدنيين الذين يعيشون لحظات قاسية نتجية احتدام القتال بين الطرفين وخاصة المغتربين من أبناء الجالية العربية والمصرية.

إجلاء المصريين من أوكرانيا

وتواصل الدولة المصرية جهودها لمساعدة أبناء الجالية الموجودين بالمدن الأوكرانيية المختلفة، حيث تجري تحركات واسعة مع مختلف الأطراف لتأمين خروج ونقل أبناء الجالية من المناطق الملتهبة ويشتد فيها القتال بين القوات الروسية والأوكرانية إلى مناطق أكثر آمانا.

وفي هذا الإطار كشف السفير المصري في أوكرانيا أيمن الجمال - عن مفاوضات تجريها الحكومة المصرية مع نظيرتها الروسية، بهدف تأمين خروج المصريين من مدن شرق أوكرانيا، على خلفية الغزو الروسي.

وقال الجمال في سياق التحديثات الدورية للتعليمات الصادر عن السفارة للمصريين العالقين في أوكرانيا: "تتم حاليا مفاوضات مع الجانب الروسي لإيجاد ممر آمن لخروج المواطنين المصريين من المدن الشرقية، خاركيف ودنبرو وخارسون وغيرها من المدن".

وتحدث السفير أيضا عن مبادرة من عدد من الدول من بينها مصر، للاتفاق على ممر آمن لكافة المدن الأوكرانية، لافتا: "تعمل الجالية المصرية (البيت المصري) على تحديث قاعدة البيانات الخاصة بالمصريين الموجودين في المدن الشرقية. نرجو منهم التجاوب السريع حتى يتسنى الحصر الدقيق للأعداد وأماكن تواجدهم".

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تعليمات الحكومة الأوكرانية

وأوضح الجمال أنه "تم التأكد من وصول تعليمات الحكومة الأوكرانية لحرس الحدود بتسهيل عبور المصريين لدول الجوار"، مشيرا إلى أنه "في ضوء التدفقات الضخمة على الحدود وقلة عدد ضباط حرس الحدود، فإن المرور عبر الحدود يأخذ بعض الوقت،و نناشد المواطنين المصريين بأهمية التحلي بالصبر والهدوء".

وتواصل موقع "صدى البلد" مع رئيس الهيئة الإدارية للجالية المصرية بأوكرانيا، شريف رضوان - الذي قال إن الوضع صعب جدا في أوكرانيا وبصفة خاصة في مدينة خاركيف، وأن هناك جروبات للتواصل مع الجالية المصرية وجروبات للإسعافات الأولية.

وأضاف رضوان، أن هناك تواصل يومي مع السفارة المصرية بأوكرانيا وأيضا مع وزيرة الهجرة، السفيرة نبيلة مكرم، وهناك كل يوم اجتماع عبر زوم مع الوزيرة؛ لتسمع وتطلع على أخر التطورات والمشكلات والاستفسارات والمستجدات والحلول وتسألهم عن اقتراحاتهم والاجتماع بالطلاب لتسمع مشكلاتهم وتحل ما تستطيع وترفع بعضها لوزير التعليم العالي، وأكدت لهم أن "هناك أخبار جيدة ولكن لن يتم الإفصاح عنها الآن".

وقال رضوان، أنه في حال إصدار قرار بالإجلاء حينها سيتم تأمين طريق للعودة، مؤكدا أنه يتم العمل على مقترحات وزارة التربية والتعليم، ولكنه ليس الهدف الأساسي الآن، فالهدف الأساسي هو حياة الناس والشباب والطلاب، أما أي شيء خلاف ذلك فهو "مقدور عليه".

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الحفاظ على أرواح النازحين

ولفت أن الوزيرة نبيلة مكرم شددت على أن أهم شيء بالنسبة لها هو الحفاظ على أراحهم، وأن هذا ما تحاول التواصل معهم بشأنه فهو أولويتها القصوى أما عن باقي الأمور والطلبات فقد كتبت المقترحات بشانها وصعدتها للجهات المعنية.

وأشار رضوان: "كل يوم هناك أمور جديد وأنه بالتعاون مع وزارة الهجرة والسفارة المصرية ووزارة الخارجية تمكنوا من التواصل مع جميع حرس الحدود بداية من دولة بولندا وهنغاريا وسلوفاكيا ورومانيا والآن هذه الدول تستقبل المصريين بدون أي مشاكل ويمنحوهم فيزا لمدة 15 يوما، لحين يستكمل أبناء الجالية أوراقهم ويعودون إلى مصر".

وأوضح رضوان، أن المشكلة الكبيرة في بولندا، فليس هناك تعاون من جانبهم، رغم تشديد السفارة اليومي عليهم، كما تتواصل معهم السفيرة نبيلة مكرم بشكل دائم طالبة منهم التعاون ويقولون "حاضر" وفي الواقع يفعلون العكس تماما.

واستطرد قائلا إنه يعلم أن السبب في ذلك تكدس الناس على الحدود وكميات الناس التي لا تعد ولا تحصى؛ لأن طريق بولندا هو طريق دولي سريع وسهل ونظيف لذا فأغلبية الناس تلجأ له، أما من الواقع العملي فأحسن الدول استقبالا للمصريين هناك هي رومانيا وهي متفهمة للأوضاع لدرجة أن لو أحدهم لا يحمل جواز سفره ولكن معه صورة له على الهاتف المحمول وعرضها لهم وتأكدوا من صحتها يسمح له بالدخول بدون السؤال عن الإقامة أو أي شيء، لذا نشكر الجهات الأمنية لحرس حدود رومانيا.

أما عن هنغاريا، لفت: "كثيرة التدقيقي في الأوراق أين أوراقك؟، وجوازك؟، ومتى جئت؟، ومن أين؟، وكم مدة الجواز؟".

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