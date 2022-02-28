عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وفد التفاوض الأوكراني: طالبنا روسيا بالانسحاب من كل أراضينا

الحرب بين روسيا وأوكرانيا
الحرب بين روسيا وأوكرانيا

أعلنت الرئاسة الأوكرانية، عن أن وفد التفاوض الأوكراني، طالب روسيا بالانسحاب من كل أراضينا بما في ذلك القرم ودونباس، وذلك وفق خبر عاجل لفضائية "إكسترا نيوز".

أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، عن تقديمه طلب جديد لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي والتكتل.

فرار نصف مليون أوكراني

ووفقًا للأمم المتحدة، فر أكثر من نصف مليون شخص من أوكرانيا منذ أن شنت روسيا غزوها. وتوافد أكثر من نصف الفارين إلى بولندا.

وفي هذه الأثناء، بدأت أوكرانيا مفاوضات مع روسيا على الحدود الأوكرانية مع بيلاروسيا. وتطالب كييف بوقف فوري لإطلاق النار وانسحاب القوات الروسية من الأراضي الأوكرانية.

الاتحاد الأوروبي أوكرانيا القوات الروسية مفاوضات بيلاروسيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يصل لـ مستويات تاريخية

أمطار من غدٍ.. الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة.. واحذروا لـ3 أيام

وزير التعليم خد على دماغه.. السيسي يتحدث بانفعال عن منتقدي تطوير المنظومة

بعد واقعة كوكسال بابا.. الحبس وغرامة 30 ألف جنيه لإهانة العلم المصري

جهاز الزمالك الجديد يتولى مهمه تدريب الفريق اليوم

سعر الذهب اليوم الأحد 27-2-2022

شاهد في قضية هتك عرض 5 أطفال: والد ضحية طلب نصف مليون جنيه للتنازل

وزيرة الهجرة: القيادة السياسية تتابع باهتمام عملية إجلاء الطلاب المصريين من أوكرانيا

ترشيحاتنا

جوتيريش: لن نقبل بفكرة حدوث صراع نووي في العالم

شاهد... مصنع أوكراني يحول زجاجات الجعة إلى "مولوتوف" لمواجهة الغزو الروسي

درع النادي.. كارتيرون يودع لاعبي الزمالك خلال المران

نوى قضاء فوائت الصلاة والصوم ثم مات فهل يغفر له؟ الافتاء تجيب

شاهد.. لحظة إطلاق صواريخ روسية تجاه تجمع للقوات الأوكرانية

العرب كلمة السر.. كيف تنجو أوروبا بدون الغاز الروسي؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاج التهاب الحلق الشديد.. بالأعشاب والأدوية

يوسف شعبان في ذكراه الأولى.. تزوج من 3 سيدات.. وسر حذف دوره مع هند رستم | نوستالجيا

SAG Awards 2022.. أبرز الإطلالات على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الساج

أسباب تنحي الملياردير أبراموفيتش عن رئاسة تشيلسي.. وهل كانت الحرب الروسية الأوكرانية وراء ترك النادي؟

فيديو

إلهام شاهين لزوج منه عرفه : مش فاضية للتفاهات.. فيديو

إلهام شاهين لـ زوج منة عرفة: مش فاضية للتفاهات ..فيديو

وزيرة الهجرة: نتابع إجلاء المصريين في أوكرانيا بالحافلات ..فيديو

نجلاء بدر تكشف ل يسرا تفاصيل ذهابها الي طبيب نفسي.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. الهاتف سلاح محمول

علاء حيدر

حرب أوكرانيا.. ونظرية المؤامرة

د. ماريان جرجس

ولنا في أوكرانيا عِبرة

إبراهيم شعبان

اضحك يا أبو علي.. سلامات سمير صبري

كريمة أبو العينين

اللي عنده معزة يلمها

إلهام أبو الفتح

الإسراء والمعراج

عبد المعطى أحمد

هل قرر العالم طي صفحة كورونا؟

نهال علام

الجمهورية الجديدة (١)

اﻟﻤﺰﻳﺪ