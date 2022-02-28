وفد التفاوض الأوكراني: طالبنا روسيا بالانسحاب من كل أراضينا

أعلنت الرئاسة الأوكرانية، عن أن وفد التفاوض الأوكراني، طالب روسيا بالانسحاب من كل أراضينا بما في ذلك القرم ودونباس، وذلك وفق خبر عاجل لفضائية "إكسترا نيوز".

أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، عن تقديمه طلب جديد لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي والتكتل.

فرار نصف مليون أوكراني

ووفقًا للأمم المتحدة، فر أكثر من نصف مليون شخص من أوكرانيا منذ أن شنت روسيا غزوها. وتوافد أكثر من نصف الفارين إلى بولندا.

وفي هذه الأثناء، بدأت أوكرانيا مفاوضات مع روسيا على الحدود الأوكرانية مع بيلاروسيا. وتطالب كييف بوقف فوري لإطلاق النار وانسحاب القوات الروسية من الأراضي الأوكرانية.