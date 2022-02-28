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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تقيد الرحلات الجوية لشركات الطيران في 36 دولة

روسيا تقيد الرحلات
روسيا تقيد الرحلات الجوية لشركات الطيران في 36 دولة

 أعلنت وكالة النقل الجوي الفيدرالية في روسيا، فرض قيود على تشغيل الرحلات الجوية في 36 دولة، ردًا على الحظر الذي فرضته الدول الأوروبية على تشغيل رحلات الطائرات الروسية. 

القيود ستؤثر على هذه الشركات: 

وأوضحت وكالة النقل - وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك) - أن القيود ستؤثر على شركات النقل الجوي في البلدان التالية: "النمسا، ألبانيا، بلجيكا، بلغاريا، جزر فيرجن البريطانية، بريطانيا، المجر، ألمانيا، جبل طارق، اليونان، الدنمارك (جرينلاند، جزر فارو، البحر الإقليمي)، آيرلندا، أيسلندا، إسبانيا، إيطاليا، كندا، قبرص، لاتفيا، ليتوانيا، لوكسمبورج، مالطا، هولندا، النرويج، بولندا، البرتغال، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، فنلندا، فرنسا، كرواتيا، التشيك، السويد، إستونيا".
وأشارت إلى أنه يمكن إجراء الرحلات الجوية من هذه البلدان بتصريح خاص صادر عن وكالة النقل الجوي الفيدرالية أو وزارة الخارجية الروسية.

روسيا الرحلات الجوية الدول الأوروبية رحلات الطائرات الروسية النقل الجوي

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