يعاني من ضعف جنسي.. مرافعة دفاع المتهم في هتك عرض 5 فتيات داخل مدرسة بالمعادي

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار سامي محمود زين الدين رئيس المحكمة، الي مرافعة دفاع المتهم باختطاف والتحايل علي 5 طفلات بالمدرسة في المعادي وهتك عرضهن٠

وقدم دفاع المتهم، لهيئة المحكمة حافظة مستندات طبية تفيد أن موكله يعاني من مرض السكر المزمن وتظهر عليه أعراض الضعف الجنسي التي تمنعه من ارتكاب هذه الأفعال المنسوبة إليه.

وقدم مجموعة من الصور التي تحتوي علي فناء المدرسة من الخارج محل الواقعة، وبها ممرات وصور أخرى لحمامات المدىسة٠

وقالت شاهدة النفي في القضية، أنه تم استدعائها من قِبل مديرة المدرسة بعد علمها بحدوث واقعة هتك العرض لحضور عرض العمال داخل المدرسة علي الطفلة للتأكد من صحة الواقعة وأثناء ذلك تعرفت الطفلة المحني عليها علي المتهم٠

وأكدت شاهدة النفي ، أنه كان يوجد ٦ عمال من ضمن أفراد العمل داخل المدرسة وتم عرضهم علي الطفلة وأثناء ذلك طلب والد الضحية الأولي عدم عرض العمال جميعا مرة واحده وقال": العدد كتير وكده بنتي هتخاف لو سمحت أعرضوا العمال اتنين اتنين عشان بنتي متخفشي"٠

وطلب المحامي عبدالرازق مصطفي بتوقيع أقصي عقوبة علي المتهم وإثبات أقوال والد المجني عليها الأولي كما جاءت في نص تحقيقات النيابة العامة٠

ورد المحامي عبدالرازق مصطفي محامي المجني عليها علي شاهدة النفي التي قالت: أن والد إحدى الضحايا حاول مساومة إدارة المدرسة بمبلغ نصف مليون جنية مقابل التنازل عن القضية وعدم اتخاذ إجراءات تحرير المحضر ضد المدرسة، مستطردا، والد المجني عليها رجل أعمال وميسور الحال ولا يمكن أن يتاجر في عرض طفلته مقابل حفنة من الأموال ٠

عقدت الجلسة برئاسة المستشار سامي محمود زين الدين رئيس المحكمة، وعضوية الرئيسين أشرف عيسي ومحمد محمد محي الدين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر شريف محمد علي و محمد فاروق.

كان النائب العام المستشار حماده الصاوي، سبق وأحال المتهم، محبوسا احتياطيا، إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات، في ختام التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة.

وأسندت النيابة إلى المتهم اتهامات بخطف بالتحايل للطفلات الخمس الطالبات بالمدرسة، بأن استدرجهن لدورة المياه مستغلا رغبتهن في قضاء حاجتهن بحيلة انطلت عليهن وهي مساعدتهن في ذلك، مبعدا الطالبات عن أعين الرقباء عليهن، قاصدا ارتكاب الجريمة موضوع الاتهام.

وذكرت تحقيقات النيابة أن الجريمة اقترنت بجناية أخرى تتمثل في قيام المتهم بالاعتداء على المجني عليهن الطفلات، واللاتي لم يبلغن من العمر 12 عاما، وشملت التحقيقات وأدلة الثبوت التي قدمتها النيابة العامة بحق المتهم، أقوال 16 شاهدا من بينهم أولياء أمور الطفلات المجني عليهن، والذين قالوا إنهم لفت انتباههم شعور طفلاتهن بآلام والأعياء المتكرر، وأنهم بسؤال الطفلات علموا بقيام المتهم بالاعتداء عليهم داخل دورة المياه الخاصة بالمدرسة، على الرغم من عدم اختصاصه بذلك، الأمر لكونه عامل مصعد، وهو الأمر الذي تحقق منه أولياء أمور الطفلات المجني عليهن.

وتضمنت أوراق القضية شهادة الشهود من الأطباء والطبيبات الذين قاموا بتوقيع الكشف الطبي على الطفلات، وكذلك الباحثات الاجتماعيات بالمجلس القومي للأمومة والطفولة واللاتي أفدن بأن الطالبات المجني عليهن تعرضن للاعتداء من قبل المتهم، وأن هذه الاعتداءات تسببت في اضطرابات سلوكية لدى الطفلات.

واحتوت أوراق القضية على التقارير التي تفيد بتوقيع الكشف الطبي والذي أظهر وجود الالتهابات لدى الطفلات المجني عليهن، فضلا عن تعرف الطفلات على المتهم بارتكاب تلك الجرائم خلال العرض القانوني الذي أجرته النيابة العامة خلال مرحلة التحقيق.