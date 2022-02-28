إلهام شاهين لـ زوج منة عرفة: مش فاضية للتفاهات ..فيديو

تصدرت تصريحات وانتقادات الفنانة الهام شاهين مواقع التواصل الاجتماعى ومحركات البحث في الساعات اللى فاتت، بعد ما أثارت الجدل من جديد، بسبب هجومها على اللى بيرفضوا المشاهد الساخنة والقبلات في السينما.

وكان اخرها انتقادها للمثلة منة عرفة وزوجها محمود المهدي، لرفضهما القبلات والاعمال الرومانسية.

وكمان رفضت تصريحات الفنانة اثار الحكيم عن اعتزال الفن والتفرغ للعبادة.

وأكدت الهام شاهين خلال الجزء التاني من حلقتها في برنامج «حبر سري» مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة «القاهرة والناس»: إنها بترفض تماما اللى اعلنته الفنانة اثار الحكيم حول اعتزالها الفن وتفرغها للعبادة.

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