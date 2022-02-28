بقيمة 4 ملايين جنيه ضبط .. 4 كيلوجرامات من مخدر"الشابو" بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط عنصر إجرامي بحوزته 4 كيلوجرامات من مخدر الآيس (الشابو) قيمتها 4 ملايين جنيه.

كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تابعت نشاط أحد العناصر الإجرامية، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة القاهرة تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة وخاصةً مخدر الآيس "الشابو" وترويجها على عملائه متخذاً من دائرة مركز شرطة التجمع الأول مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطني - الأمن العام – نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات) وبمشاركة مديرية أمن القاهرة والإدارة العامة للمساعدات الفنية أمكن ضبط المتهم حال تواجده بمسكنه وبحوزته كمية لمخدر الآيس "الشابو" وزنت 4 كيلو جرامات وكمية من مخدر الحشيش–عدد من الأقراص المخدرة والمنشطة – سيارة - مبلغ مالى – هاتف محمول – سلاح أبيض - ميزان).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 4 ملايين جنيه .. وبمواجهة المتهم اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.