تنظيم النسل حلال أم حرام بسبب الخوف والمشقة .. اعرف الضوابط

تنظيم النسل حلال أم حرام ؟ يعتبر تنظيم النسل مسألة مهمة تشغل بال الكثير من الأزواج والزوجات الذين يبحثون عن الحكم الشرعي لتنظيم النسل وهل يجوز في الشرع أم لا ؟

تنظيم النسل حلال أم حرام

قالت دار الإفتاء إن حديث "تناكحوا تناسلوا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة"، ليس إلا للحث على الزواج وهو أمر فطري، والحث على التناسل حتى لا ينقطع النوع الإنساني وهو أمر فطري أيضًا.

تنظيم النسل بسبب الخوف من المشقة

قالت دار الإفتاء إن تنظيم النسل بسبب الخوف من حصول المشقة ليس منهيًا عنه شرعًا لأنه من باب النظر في العواقب والأخذ بالأسباب.

وأضافت الإفتاء : مباهاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمته، لا تكون من خلال كثرة أعدادهم من ناحية الكم

والعدد وإنما تكون بما قدموا للبشرية من علم وحضارة وإنجاز، أما من ناحية الكم والعدد فقط فقد ذمه النبي صلي الله عليه وسلم في حديث آخر حيث قال :(غثاء كغثاء السيل) أي العدد الكثير الذي لا وزن له.

تحديد النسل بالعزل

قال الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، إن تحديد النسل بعزل الرجل عن زوجته جائز ولم ينه الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك.

وأضاف عطية، خلال لقائه على "ام بي سي مصر"، أن مقولة الولد يخلد اسم أبيه خطأ وأرشميدس خلد اسمه بعلمه وليس بابنه، موضحا ﷺ: من ولي ابنتين فأحسن إليهن كن له سترًا من النار.

إنجاب سيدنا زكريا



وأكد الدكتور مبروك عطية، أن الزواج مهم لاستمرارية الحياة، فمن استطاع الباءة أو الزواج فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصيام، والغنى شرط للزواج، ومقولة "خدوهم فقراء يغنيكم الله" ليست صحيحة ولا يوجد سند ديني لها، مشيرا إلى أن سيدنا زكريا عندما دعا الله بأن يرزقه بالذرية، فرزقه الله بابن واحد فقط، ولكنه ابن مبارك فيه.

رزق الأولاد



وقال: "من يقولون الولد بيجى برزقه، فيها فساد كبير لعدم فهمها وترديدها بشكل لا يليق، ويجب أن نقول أن كلمة الرازق اقتصرت على الله عز وجل فقط، فإن ذلك ليس صحيح، فالله هو خير الرازقين، والإنسان أو الأب أو ولي الأمر هو رازق بيته، يسعى من أجل توفير رزق الله إلى أهل بيته"، مشيرا إلى أن المقبل على الزواج إذا كان غنيًا ورزق بالأولاد واستطاع أن يربيهم تربية سليمة فيكون واحدا مباركًا فيه خير من 10 بدون تعليم أو صحة أو غيره.

وأضاف أن من يرد الله به خيرا يفقه في الدين، العيل بيجي برزقه فيها فساد كبير، قال تعالى"قوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف.. سورة : قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَادًا ۚ ذَٰلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ (9) سورة فصلت.

تنظيم النسل ليس معناه الإجهاض



قالت دار الإفتاء أن اتفاق الزوجين على عدم الإنجاب جائزٌ؛ لأن العزل مباح، فقد روى مسلم عن جابر رضي الله عنه: "كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ ٱلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ، فَبَلَغَهُ ذَلِكَ فَلَمْ يَنْهَنَا"، والعزل وسيلة لتفادي حدوث الحمل.

والإخلال بالوعد به خلفٌ للوعد ونقضٌ للعهد، فالزوجة إن كانت تعمدت حصول الحمل تكون مخلفةً للوعد، وهذا إثمٌ منها، وإن لم تتعمد فلا إثم عليها. وعلى الزوجين أن يرتبا أمر الإنجاب بما يتوافق مع الإمكانيات والمطالب المادية والمعيشية وذلك أقرب للأخذ بالأسباب المأمور بها. ولا يجوز للزوج أن يأمر زوجته بإسقاط الجنين إذا حدث الحمل وتم، ولا يجوز لها أن تطيعَه في ذلك؛ لأنه "لا طاعةَ لمخلوق في معصية الخالق"؛ ففي الحديث الذي رواه الشيخان عن عَلِيٍّ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ»، ولا إثم عليها في ترك الوفاء بعهدها بهذا الشق، بل الإثمُ في إسقاط الحمل وفي أمر زوجها لها به.

وسائل تنظيم النسل



قالت دار الإفتاء المصرية إنه ‏لا مانع شرعًا من اتِّخاذ الدولة ما تراه من وسائل وتدابير لتنظيم عملية النسل وترغيب الناس فيه، موضحة أن الكثرة من غير قوة داخلة في الكثرة غير المطلوبة هي كغثاء السيل.

وأضافت الدار أن القول بمشروعية تنظيم النسل لا يجيز اللجوء للإجهاض بعد نفخ الروح بحجة أن الزوجين حاولا تنظيم النسل.

تحريم تنظيم النسل



قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، إن تنظيم النسل فيه صناعة الحياة، منوها بأن الكرامة مهمة جدا ويجب الحفاظ عليها، وأن كل مؤسسة فيها قوى بشرية يمكن أن تساهم في التوعية بأهمية تنظيم النسل.

وأضاف "عاشور"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "رأي عام" على فضائية "تن"، أنه يتم تدريب الأئمة وتأهيلهم فلا تخرج منهم فتوى بتحريم النسل، ولكن يبينوا أن الدين يحبذ تنظيم النسل إذا كان فيه قوة للفرد في الدولة.

وتابع المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، أنه يجب استخدام جميع وسائل التواصل الاجتماعي للحديث عن أهمية تنظيم النسل، ونشرها في ربوع مصر، من أجل إزالة اللبس الموجود لدى المواطنين من قبل التيارات المتطرفة.

وأشار إلى أن التيارات المتطرفة يريدون تشويه صورة الإسلام، وتحريم تنظيم النسل، وتخريب الدولة.