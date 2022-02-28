عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بعد تعويض قاطنيها.. إزالة العقارات المتعارضة مع محور ترعة الزمر في الجيزة

إزالة عقار
إزالة عقار

واصلت محافظة الجيزة، مجهودات إزالة العقارات المتعارضة مع مسار محور الفريق كمال عامر (ترعة الزمر سابقا).

 

وجاء ذلك في إطار سرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال إنشاء محور الفريق كمال عامر في الجيزة لما له من أهمية مرورية كبيرة بالمحافظة وما سوف يحققه من ربط العديد من القطاعات الحيوية واختصار الوقت الزمني التي تقطعه المركبات.

 

وقامت المحافظة من خلال حي بولاق الدكرور باستكمال إزالة العقارات المتعارضة بمنطقة أولاد ضيف على ترعة الزمر من شارع ناهيا حتى كوبرى الخشب وذلك بعد تعويض قاطنيها لما للمشروع من أهمية قومية كبيرة وجاري استكمال الأعمال .

حي بولاق الدكرور اخبار الجيزة اخبار المحافظات محور الفريق كمال عامر إزالة عقارين اخبار محافظة الجيزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يصل لـ مستويات تاريخية

أمطار من غدٍ.. الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة.. واحذروا لـ3 أيام

صرف المزايا التأمينية للسيدات عند سن 45 بشرط إنجاب طفلين فقط

بعد واقعة كوكسال بابا.. الحبس وغرامة 30 ألف جنيه لإهانة العلم المصري

"العربية": الجيش الروسي على أعتاب العاصمة الأوكرانية كييف

وزير التعليم خد على دماغه.. السيسي يتحدث بانفعال عن منتقدي تطوير المنظومة

سعر الذهب اليوم الأحد 27-2-2022

إصابة سيد عبد الحفيظ بفيروس كورونا

موضوعات متعلقة

محافظ الجيزة: إنشاء دورات مياه وتدعيم المواقف بمقاعد في العمرانية

عبدالله السناوي: كتابات نجيب محفوظ بها رسالة فلسفية ورؤية للعالم

الأكبر والأقدم في المنطقة العربية.. افتتاح معرض زهور الربيع

بدء توسعة ورصف طريق غيضان الزيدية حتى جسر ترعة المريوطية بالجيزة ..شاهد

تنفيذي الجيزة يناقش آليات مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية

إزالة حالات بناء مخالف بمركز أوسيم في الجيزة ..شاهد

حملات تمشيط لقاعات الأفراح بشارع استديو مصر بالطالبية في الجيزة.. شاهد

لإقامتها بدون ترخيص.. إزالة غرفة اسانسير بحي شمال الجيزة |شاهد

ترشيحاتنا

مسئول حكومي لنواب الشيوخ: سنعلن أخبارا سارة لمزارعي القمح قريبا

مدرب منتخب جامبيا يكشف لصدي البلد حقيقة اقترابة من الزمالك

بوتين النووي.. أسوأ كوابيس بايدن خلال رئاسته العصيبة لأمريكا

أبزرها تسلا سايبر ترك… شركات تكشف عن موديلات 2022 الشهر المقبل

تركت المنزل بعد شهر من ولادة ابنتها.. سبب طلاق مفيدة شيحة ومن هو طليقها؟

إمبراطورية الكذب.. بوتين يشن هجوما عنيفا على الغرب بسبب العقوبات ضد روسيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اضطراب الوعي سر وفاة جالا فهمي .. كيف حدث هذا؟

لأول مرة.. بعثة مصرية تكتشف مجموعة آبار مياه تعود للعصر الفرعوني بسيناء

المنازل تغرق وأرواح المواطنين مهددة.. السكان يهربون من السيول لأسطح البيوت بأستراليا

ضحك ولعب وجد.. هاني رمزي وداليا البحيري في أحلى كلام مع أحمد فهمي

فيديو

راجع ليه أحدث كليبات صولا عمر بعد نجاح مقصودة

خدوا بالكم .. هدى هاني تروي تفاصيل نجاتها من الموت اللذيذ .. "فيديو"

المحطة 40 .. شاهد| أحدث أغاني نانسي زعبلاوي

شيري عادل: هفكر كويس قبل الارتباط ونجاح أيام فاق التوقعات

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. الهاتف سلاح محمول

علاء حيدر

حرب أوكرانيا.. ونظرية المؤامرة

د. ماريان جرجس

ولنا في أوكرانيا عِبرة

إبراهيم شعبان

اضحك يا أبو علي.. سلامات سمير صبري

كريمة أبو العينين

اللي عنده معزة يلمها

إلهام أبو الفتح

الإسراء والمعراج

عبد المعطى أحمد

هل قرر العالم طي صفحة كورونا؟

نهال علام

الجمهورية الجديدة (١)

اﻟﻤﺰﻳﺪ