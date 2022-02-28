بعد تعويض قاطنيها.. إزالة العقارات المتعارضة مع محور ترعة الزمر في الجيزة

واصلت محافظة الجيزة، مجهودات إزالة العقارات المتعارضة مع مسار محور الفريق كمال عامر (ترعة الزمر سابقا).

وجاء ذلك في إطار سرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال إنشاء محور الفريق كمال عامر في الجيزة لما له من أهمية مرورية كبيرة بالمحافظة وما سوف يحققه من ربط العديد من القطاعات الحيوية واختصار الوقت الزمني التي تقطعه المركبات.

وقامت المحافظة من خلال حي بولاق الدكرور باستكمال إزالة العقارات المتعارضة بمنطقة أولاد ضيف على ترعة الزمر من شارع ناهيا حتى كوبرى الخشب وذلك بعد تعويض قاطنيها لما للمشروع من أهمية قومية كبيرة وجاري استكمال الأعمال .