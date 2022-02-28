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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ضمن مبادرة حياة كريمة..مياه القناة تدعم أسطول ومعدات الشركة بسيارات كسح جديدة

رئيس شركة مياه الشرب
رئيس شركة مياه الشرب لمدن القناة

تفقد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياة الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة اليوم اصطفاف عدد من السيارات الجديدة التى تم إضافتها الى أسطول السيارات والمعدات بشركة محافظات القناة،  فى إطار رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بقطاعى مياه الشرب والصرف الصحى.

وأوضح رئيس الشركة أنه فى إطار جهود الشركة لمواجهة موسم السيول والأمطار تم تدعيم أسطول معدات الشركة بعدد (8) سيارات كسح مياه  سعة 10 م3.

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وأشار اللواء عبد الحميد عصمت إلى أنه تم تدعيم الأسطول الميكانيكى للشركة فى الفترة الماضية بالعديد من المعدات منها (12) سيارة كسح سعة 10م3، و(1) سيارة نقل أسطوانات كلور مزودة بونش،  بالاضافة إلى رفع كفاءة وإعادة تأهيل عدد من سيارات ومعدات الشركة،  ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة التى تستهدف تحسين مستوى المعيشة والارتقاء بمستوى خدمات المياه والصرف الصحى بقطاعات الشركة الثلاثة والاستفادة منها فى أعمال التطهير والتعقيم التى تنفذها الشركة ضمن خطة موضوعة تشمل كافة المناطق بخطة العمل ، وخطة الطوارئ لاعمال الاصلاح ومواجهة الانسدادات والطفوحات الفجائية بشبكات وخطوط الصرف الصحي وخاصة خلال موسم السيول والامطار.

وأكد أن الشركة تسعى للارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي، وتحقيق الاستجابة السريعة والفورية لإصلاح ومعالجة أى أعطال  فى أسرع وقت ممكن، وتقديم الصيانة الدورية لقطاعى المياه والصرف الصحى.

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