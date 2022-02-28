حمد إبراهيم يعلن قائمة الإسماعيلي لمواجهة المقاصة

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي بقيادة حمد إبراهيم، قائمة لاعبيه لمباراة مصر المقاصة، المقرر لها غدًا الثلاثاء، في إطار الجولة الـ 11 من عمر مسابقة الدوري العام، علي ملعب الكلية الحربية بالقاهرة.

وتواجد في القائمة 22 لاعبًا أبرزهم الفلسطيني خالد النبريصي والجزائري محمد بن خماسة اللذان انضما إلي الإسماعيلي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية.

وضمت قائمة الدراويش كلا من أحمد عادل عبد المنعم وعمر رضوان في حراسة المرمي وعصام صبحي وباهر المحمدي ومحمد هاشم ومحمد نصر ومحمد دسوقي وعمرو الحلواني في خط الدفاع وعمر الوحش وعماد حمدي ومحمود عبد العاطي دونجا ومحمد مخلوف ومحمد عادل ومحمد بن خماسة ومحمد عبد السميع وأحمد مصطفي وأحمد مدبولي وعبد الرحمن مجدى وجان موريل في خط الوسط وجيه عبد الحكيم ودييجو فرناندو وخالد النبريصي في خط الهجوم.