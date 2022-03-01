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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

التعليم العالي تعلن عن بدء الدراسات السريرية للقاح المصري لفيروس كورونا إيجي فاكس.. اليوم

خالد عبد الغفار
خالد عبد الغفار

تعقد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مؤتمر صحفي غدا الثلاثاء للإعلان عن بدء الدراسات السريرية للقاح المصري لفيروس كورونا المُستجد "إيجي فاكس"، في وذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية، ود.حسام عبدالغفار الأمين العام للمستشفيات الجامعية ، وممثلي عدد من الجهات المعنية.

 

وكان قد استقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، سيدى محمد عبدالله سفير موريتانيا بالقاهرة؛ لبحث سبل التعاون بين مصر وموريتانيا فى المجالات التعليمية والثقافية، وذلك بمقر الوزارة.

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وفى بداية اللقاء، أكد الدكتور خالد عبدالغفار على عمق العلاقات المصرية الموريتانية في المجالات المختلفة، خاصة التعليم العالي، مشيرًا إلى حرص الوزارة على تنمية هذه العلاقات وتوطيدها.

وأضاف الوزير أن المنح الدراسية المقدمة للطلاب الموريتانيين للدراسة بالجامعات المصرية؛ تستهدف زيادة ودعم التبادل الثقافي والعلمي والاجتماعي بين الجانبين، مؤكدًا حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم للدارسين الموريتانيين بالجامعات المصرية، وتوفير أفضل مناخ للطلاب الوافدين الدارسين بالجامعات والمعاهد المصرية، وذلك فى ضوء مبادرة "ادرس فى مصر" التى تتبناها الوزارة، والتي تهدف لدعم علاقات التعاون مع مختلف الدول.

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