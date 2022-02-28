محافظ كفر الشيخ: إجراءات مشددة لمنع التعدي على الأراضي الزراعية

شارك اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، في الاجتماع الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، لمتابعة جهود رصد التعامل مع مخالفات البناء من خلال منظومة المتغيرات المكانية في عدد من المراكز بالمحافظات.

وكان ذلك بحضور كل من اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، و12 محافظاً، مدير إدارة المساحة العسكرية، وعدد من مسئولي الجهات المعنية، مستعرضاً الجهود المبذولة من قبل المحافظة، لرصد المخالفات، والتصدي لها، وفق الإجراءات القانونية.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه لن يسمح بالتعدي على الأراضي الزراعية، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، مشيراً أن وحدة الجيومكانية ترصد على الـ 24 ساعة أي حالات تعدٍ.

وأضاف محافظ كفر الشيخ سيتم تطبيق كافة قرارات وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن، من خلال استمرار العمل، بصورة مكثفة، للتصدي ومنع التعديات على الأرض الزراعية ووأدها في مهدها؛ من أجل حماية الرقعة الزراعية.