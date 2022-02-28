وزير التعليم العالي ينعى الدكتور عبدالحي عبيد رئيس "العلاقات الخارجية" بمجلس الشيوخ

نعى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقيادات الوزارة والجامعات والمراكز والمعاهد البحثية، وجميع مُنتسبي المجتمع الأكاديمي، ببالغ الحزن والأسى، الدكتور عبدالحي عبيد رئيس لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ ورئيس جامعة حلوان الأسبق ورئيس الجامعة العربية المفتوحة، داعين المولى - عز وجل - أن يتغمده بواسع رحمته وأن يُسكنه فسيح جناته وأن يُلهم ذويه الصبر والسلوان.

وقدم الدكتور عبدالحي عبيد الكثير من الجهود العلمية في التعليم العالي، بالإضافة إلى خدمته للوطن، بجانب تميزه بالخُلق الرفيع والسيرة الحسنة.

جدير بالذكر أن الدكتور عبدالحي عبيد، قد فاز بعضوية مجلس الشيوخ، بمقعد رئيس لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية، وذلك عقب الانتخابات التي أجريت خلال عام 2020.

وكان قد اعتمد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم الإثنين، نتائج منح الدورة الثامنة من "برنامج علماء الجيل القادم"، التي تُقدمها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، برئاسة د. محمود صقر رئيس الأكاديمية، وهي الدفعة التي أطلق عليها مجلس الأكاديمية دفعة الأستاذة الدكتورة الراحلة سامية التمتامي، رائدة علم الوراثة البشرية بالمركز القومي للبحوث ومن العلماء المرموقين حول العالم في هذا المجال.

وأوضح الوزير أنه تم اعتماد عدد 300 منحة هذا العام بتكلفة إجمالية تبلغ 66 مليون جنيه، وتبلغ القيمة الإجمالية لكل منحة حوالي 220 ألف جنيه، تشمل مكافأة شهرية لمدة 30 شهر قيمتها أربع آلاف جنيه شهريًا و100 ألف جنيه بحد أقصى؛ بهدف تغطية نفقات البحث وشراء الكيماويات والمواد اللازمة للبحث والتحاليل والاستبيانات، ورسوم التسجيل في الجامعات الحكومية، والتدريب في الداخل أو الخارج لمدة قصيرة بضمانات وموافقات مُسبقة من الأكاديمية، وكذلك حضور مؤتمرات دولية، وتكاليف نشر أبحاث فى مجلات مرموقة Q1 ، Q2.