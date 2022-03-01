الأدهم والمصري يقتنصان مقعدان بنقابة المهندسين العامة المصرية

أعلنت نقابة المهندسين العامة المصرية مساء الإثنين النتائج النهائية لانتخابات مجلس الشعب بنقابة المهندسين العامة المصرية، بفوز المهندس محمود المصري بالمركز الرابع على مستوي شعبة كهرباء تحت السن بجميع المحافظات بعدد أصوات 1812 صوتا ، وفاز المهندس عمرو أحمد الأدهم بالمركز الثالث لانتخابات مجلس الشُعب بنقابة المهندسين العامة المصرية، بعدد أصوات 1151 صوتا شعبة ميكانيكا فوق السن بالنقابة العامة المصرية.

وكانت قد أعلنت نقابة المهندسين الفرعية ببورسعيد فوز الدكتور المهندس أحمد داوود بمقعد نقيب المهندسين بعدد أصوات بلغ 798 صوتا وفاز على مقعد مجلس النقابة الدكتور رمضان علي أحمد عبد العال عن شعبة كهربا بإجمالي 713، والمهندس أحمد صلاح محمد أحمد عبد العال عن شعبة كهربا بعدد اصوت 620، كما فاز الدكتور عزات أحمد سلام عن شعبة مدني 812 صوتا، كما فاز المهندس خالد عبده يونس عن شعبة عمارة بعدد أصوات 716، وفاز المهندس محمود السيد محمود على رضوان عن شعبة ميكانيكا686 ، والمهندس أحمد محمد عبد الواحد أيضا عن شعبة ميكانيكا بعدد 669 ، وفاز عن الأقسام الأخرى المهندس محمد رشاد رجب المصري بعدد661 صوتا.