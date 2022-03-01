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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بعد إقامتها مع والده 15 يوما.. فتاة ليل وزوجها يخطفان ابن عشيقها في الجيزة

ارشيفية
ارشيفية

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، ملابسات خطف طفل 10 سنوات من والده بمنطقة بولاق الدكرور.

بلاغا تلقته الأجهزة الأمنية في الجيزة، أفاد بخطف طفل بالغ من العمر 10 سنوات من والده بمنطقة بولاق الدكرور، وعلى الفور وجه اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بسرعة كشف الملابسات.

وتبين من التحريات التي أشرف عليها اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية في الجيزة، أن وراء إرتكاب الواقعة فتاة ليل تربطها علاقة غير شرعية مع والد الطفل.

كما شرحت التحريات، قيام المتهمة باستغلال تواجدها برفقة والد الطفل لمدة أسبوعين وإقامتها معه، وقامت على إثر ذلك بخطف الطفل ومساومة والده على دفع مبلغ مالي نظير إعادته.

كما كشفت تحريات الأجهزة الأمنية في الجيزة، قيام زوج الفتاة بالاشتراك معها في خطف أبن عشيقها ومساومتهما له على مبلغ 30 ألف جنيه لإعادته.

وعقب تقنين الإجراءات ومع علم المتهمة وزوجها بقيام والد الطفل بإبلاغ الشرطة أطلق المتهمون سراحه وعاد إلي والده.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية في الجيزة من ضبط المتهمة وزوجها، وتحرر المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

امن الجيزة بولاق الدكرور الجيزة مباحث الجيزة

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