أحمد السقا بدأ كومبارس وصار نجم الأكشن.. بدايته الحقيقية صعيدي في الجامعة الأمريكية.. وأصيب بطلق ناري في عينه اليسرى

يحل اليوم، الثلاثاء الموافق 1 مارس، عيد ميلاد الفنان أحمد السقا الـ49، والذي يحتفل به وسط الأهل والأصدقاء، ويتلقى التهانئ من زملائه النجوم بالوسط الفني، الذين أعربوا عن حبهم له وإعجابهم به.

بداية أحمد السقا

تخرج أحمد السقا في المعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج وتوالت خطوات تفوقه فكان الأول على دفعته بتقدير امتياز وهي براهين لظهور نجم ساطع في سماء الفن، تزوج من مها الصغير وهي إحدى صديقات أخته فاطمة، وتم الزفاف في 17 نوفمبر 1999، وطالت هذه الزيجة عديد من الشائعات الخاصة بطلاقهما فى الفترة الأخيرة، ولكن السقا لم يرد على هذه الشائعات.

أحمد السقا وهو طفل

مشوار أحمد السقا

اشترك أحمد السقا في بداية حياته ومشواره الفني في أدوار صغيرة منها مسرحية "خدلك قالب" في دور كومبارس حيث كانت تعرض في مسرح الشباب بالقطاع العام مسرحية "النهاردة آخر جنان" مع نجم الكوميديا محمد رضا، ومسرحية "فيما يبدو سرقوا عبدو"، تم اكتشافه على يد الكاتب أسامة أنور عكاشة وقدمه للمخرج محمد فاضل واشركه في مسلسل "النوة" عندما شاهده في مسرحية "خدلك قالب"؛ اعجب به وسجل اسمه في نوتة جلدية.

أحمد السقا في فيلم ليلة ساخنة

كما قدم أحمد السقا دورا صغيرا في عدة أعمال وهي دور في فيلم "ليلة ساخنة" مع النجم نور الشريف ودور في فيلم أيام السادات مع النجم الراحل أحمد زكى ودور في مسلسل "النوة" مع النجمة فردوس عبد الحميد وآخر في مسلسل "نصف ربيع الآخر" مع النجم يحيى الفخراني. أيضا دور في مسلسل "ترويض الشرسة" مع النجمة آثار الحكيم وبطولة سهرة جواز على ورق سوليفان ودور في المسلسل الشهير "هوانم جاردن سيتي" مع كوكبة من ألمع النجوم والمشاهير.

كما ظهر أحمد السقا فى دور صغير بمسلسل "ألف ليلة وليلة" كان دور جن اسمه بحبوك ودور في فيلم هارمونيكا وضيف شرف في مسلسل "لقاء على الهواء" مع النجمة يسرا ودور وضيف شرف في فيلم "رشة جريئة" وتكلم بصوته في بداية فيلم "سنة أولى نصب" وضيف شرف في فيلم "حمادة يلعب" وظهر أيضًا كضيف شرف في فيلم "سمير وشهير وبهير".

صعود أحمد السقا للنجومية

ولكن بدايته الحقيقية في السينما من خلال فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية " عام 1998م مع مجموعة من الفنانين الشباب الجدد، ثم قدم بعد ذلك البطولة المطلقة في أفلام "أفريكانو"، و"حرب اطاليا"، و"تيمور وشفيقة" وأصبح واحدا من نجوم الشباك.

والد أحمد السقا

والمعروف عن أحمد السقا، ارتباطه الشديد بالمقربين منه، لا سيما والده المخرج الراحل صلاح السقا بشكل أدق، والذي أكد في الكثير من لقاءاته حبه له وارتباطه الوثيق به.

وكما تقول المقولة الشهيرة «ابن الوز عوام»، فإن أحمد السقا يجيد ويحب حرفة والده مخرج العرائس الراحل صلاح السقا، إذ ظهر "السقا" الصغير في لقاء تليفزيوني له وهو يحرك دمية «راقصة الليلة الكبيرة» على نغمات أغنية المسرحية التراثية التي أخرجها والده ولا تزال عالقة بأذهان الكثير من الجمهور حتى الآن.

زوجة أحمد السقا

وقبل عدة سنوات، حل الفنان أحمد السقا، ضيفًا في لقاء تلفزيوني قديم على فضائية "دريم" ومن تقديم الإعلامي عمرو الليثي، وتحدث خلال حواره عن خلع زوجته الحجاب.

وأجاب الفنان أحمد السقا عن سؤال: "هل زعلت لما زوجتك السيدة مها الصغيرخلعت الحجاب؟"، قائلًا: "مش عايزين نتكلم عن الزعل والغضب.. ولكن الحجاب ما هو إلا قدرة وكل واحد يتمنى أن يصل إلى أقصى درجات الالتزام.. والحجاب هو علاقة بين العبد وربه".

وتابع أحمد السقا: "أنا متجوز مراتي العربي بتاعها مكسر ومتعرفش حاجة.. ولكن دلوقتي معها إيجاز من الأزهر في الفقه والشريعة.. وهي دلوقتي أحسن مني"، معقبًا: "تلبس الحجاب تقلع الحجاب دي حاجة بينها وبين ربنا".

زوجة أحمد السقا بـ الحجاب

وأكمل أحمد السقا: "ومفيش حد فينا موكل أنه يحاسب عبد وأنا بتمنى لها الخير وأحب أزقها في الصح لكن أقهرها! لا لأن لو عملت كده هبقى بكرهها في الدين والالتزامات والتعليمات الخاصة به".

واستطرد أحمد السقا: "البني آدم لما يوصل للحاجة لوحده ويوصلها بيقين بيكون أحسن كتير.. واللي زعلني في الموضوع ده حاجة واحدة بس ويمكن عمري ما اتكلمت فيها مرة.. بفتح التلفزيون لقيت رجل بيناقش ظاهرة خلع الفنانات للحجاب ولقيته عامل حلقة عن مراتي فاندهشت جدًا".

وأردف: "أنت بتناقش ظاهرة خلع الفنانات للحجاب.. بيتي وحرمة بيتي دخلهم إيه؟ وانا هنا بتكلم على أساس اني رجل شرقي وانها لو كانت فنانة كان حقه النقد ولكن بحدود.. لكن هو بيتكلم عن مراتي ليه بس كله سلف ودين".

إصابة أحمد السقا

كشف الفنان أحمد السقا عن أصعب المواقف التي واجهها في أثناء تصوير أحد المشاهد من فيلم الجزيرة عام 2007، قائلا: في السينما لا يمكن استخدام الطلقات الحقيقية؛ لأنها تظهر في التصوير كنقطة سوداء فنعمد إلى استخدام طلقات أخرى اسمها سبارك، وهي عبارة عن بندقية قائمة على ضغط الهواء وعند إطلاقها؛ تصطدم في الحائط محدثة نوعا من أنواع الشرر ولها مسافة مؤثرة عند تصويبها.

وأضاف أحمد السقا، خلال لقاء له ببرنامج “كلمة أخيرة” عبر فضائية “أون”، أن المسافة كانت قريبة جداً بيني وبين من قام بإطلاق الرصاصة وكنت واقف على بيت مبني من الطوب النيء وكنت مستخبي وراء الحائط وأثناء ركض آسر ياسين وخروجي من خلف الحائط؛ تلقيت الرصاصة، فطالت عيني اليسرى وأنفي، ما تسبب في فقدان عيني اليسرى، وذلك في أثناء تصوير فيلم الجزيرة 1.

وتابع أحمد السقا، تزامن هذا الحادث، مع انعقاد مؤتمر طبي دولي لكبير جراحي العيون في الإسكندرية، وأثناء نقلي للمستشفى علمت بعدم وجود جراحين في القاهرة في ذلك اليوم.

وأوضح أحمد السقا عملت العملية منجحتش بنسبة 100% بس شايف بيها نور وألوان وبعوض بالعين اليمنى وبعد الافاقة من “ البنج “ قال لي الدكتور حازم ياسين نجيت بأعجوبة الي عمل العملية دي ربنا مش أنا.