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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

برسالة رومانسية.. مها الصغير تهنئ أحمد السقا بعيد ميلاده

صدى البلد

هنأت الإعلامية مها الصغير، زوجها، الفنان أحمد السقا؛ بمناسبة عيد ميلاده، وذلك  عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتبت مها الصغير: “كل سنة وانت طيب حبيبي، في الحلوة والمُرَّه مع بعض، بحبك لآخر العمر، أنت عيلتي، وعقبال سنين طويلة حبيبي”.

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وحل الفنان أحمد السقا، ضيفًا في لقاء تلفزيوني قديم على فضائية "دريم" من تقديم الإعلامي عمرو الليثي، وتحدث خلال حواره عن خلع زوجته الحجاب.


وأجاب الفنان أحمد السقا عن سؤال: "هل زعلت لما زوجتك السيدة مها الصغير خلعت الحجاب؟"، قائلًا: "مش عايزين نتكلم عن الزعل والغضب.. ولكن الحجاب ما هو إلا قدرة وكل واحد يتمنى أن يصل إلى أقصى درجات الالتزام.. والحجاب هو علاقة بين العبد وربه".
 

وتابع "السقا": "أنا متجوز مراتي العربي بتاعها مكسر ومتعرفش حاجة.. ولكن دلوقتي معها إيجاز من الأزهر في الفقه والشريعة.. وهي دلوقتي أحسن مني"، معقبًا: "تلبس الحجاب تقلع الحجاب دي حاجة بينها وبين ربنا".
 

وأكمل: "ومفيش حد فينا موكل إنه يحاسب عبد، وأنا بتمنى لها الخير، وأحب أزقها في الصح، لكن أقهرها؟ لا؛ لأن لو عملت كده، هبقى بكرَّهها في الدين والالتزامات والتعليمات الخاصة به".

 واستطرد: "البني آدم لما يوصل للحاجة لوحده ويوصلها بيقين؛ بيكون أحسن كتير.. واللي زعلني في الموضوع ده، حاجة واحدة بس، ويمكن عمري ما اتكلمت فيها مرة.. بفتح التليفزيون لقيت راجل بيناقش ظاهرة خلع الفنانات للحجاب، ولقيته عامل حلقة عن مراتي، فاندهشت جدًا".


وأردف: "أنت بتناقش ظاهرة خلع الفنانات للحجاب.. بيتي وحرمة بيتي دخلهم إيه؟، وانا هنا بتكلم على أساس إني رجل شرقي، و‘نها لو كانت فنانة؛ كان حقه النقد، ولكن بحدود.. لكن هو بيتكلم عن مراتي ليه؟ بس كله سلف ودين". 

Instagram احمد السقا السقا بعيد ميلاده الفنان احمد السقا برسالة رومانسية

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