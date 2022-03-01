تنظيم المؤتمر العلمي لثقافة القرية نحو حياة كريمة لقرى كفر الشيخ.. الاثنين المقبل

يستعد المركز الثقافي بمحافظة كفر الشيخ، لتنظيم المؤتمر العلمي العاشر لثقافة القرية، تحت رعاية جمال نوالدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور عبدالرازق ، دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، رئيس المرتمر، والدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، والمخرج هشام عطوة رئيس الهيئة، والدكتورة حنان موسى، رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث ،وأمل عبدالله، رئيس الإدارة المركزية لإقليم شرق الدلتا الثقافي وحمدي سعيد، مدير عام ثقافة القرية بالهيئة ،والدكتورة جاكلين بشرى، وكيل وزارة الثقافة،والدكتور يحيى زكريا، عميد كلية الزراعة، وأمين عام المؤتمر، والدكتور رشدي العدوي، أستاذ الاقتصاد الزراعي ورئيس اللجنة العلمية للمؤتمر.

قالت الدكتورة جاكلين بشرى، وكيل وزارة الثقافة، تبدأ فعاليات المؤتمر العلمي العاشر لثقافة القرية،يوم الاثنين المقبل، الموافق 7 مارس حتى 10 مارس، و يتضمن فعاليات بحثية وندوات ومحاضرات وأمسيات وعروضًا فنية وتفقد الحرف التراثية، فيضم اليوم الثاني جلسة بحثية المحور الاقتصادي " التنمية الٌاقتصادية لريف كفر الشيخ "..قرية " دقلت "10 صباحا، والتنمية المستدامة للقرية المصرية السمكية فى ظل مبادرة حياة كريمة، سلاسل الإمداد لأسماك المياه العذبة بقرى مركزى سيدى سالم والرياض بمحافظة كفرالشيخ، والبعد الاقتصادى للفاقد الزراعي من القمح وآثاره على مزارعي القمح بقرى محافظة كفر الشيخ.

كما يضم اليوم الثاني للمؤتمر جلسة بحثية المحور الاجتماعي، قضايا قرى كفر الشيخ الاجتماعية وحياة كريمة قرية "الحمراوي" ،ظاهرة الطلاق في ريف محافظة كفر الشيخ "الأسباب ،الاثار،المقترحات"، والتنمية الريفية بالمبادرات الرئاسية لقرى محافظة كفر الشيخ "مبادرة حياة كريمة نهج تنموي مبتكر للجمهورية الجديدة"، والتوجهات المستحدثة للإرشاد الزراعي البيئي للمحافظة على القرية المصرية من التلوث.

أما اليوم الثالث للمؤتمر يضم جلسة بحثية" المحور البيئي" البيئة والتنمية المستدامة. حياة كريمة بكفر الشيخ " قرية " شنو"، وإنتاج الكمبوست من المخلفات الزراعية، والتدوير المتكامل للمخلفات نحو مشروعات صغيرة من أجل حياة كريمة لقرى كفرالشيخ وتنمية مستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030، ودور الأعداء الطبيعية في مكافحة الآفات الحشرية لخلق بيئة نظيفة وآمنة بقرى محافظة كفر الشيخ

كما يضم اليوم الثالث جلسة بحثية"المحور الثقافي"، الثقافة وبناء الإنسان بقرى كفر الشيخ،قرية " ميت الديبة ، وتنمية الحرف اليدوية في القرية المصرية للحفاظ على المأثور الشعبي ..قرى محافظة كفر الشيخ نموذجا، ودور الثقافة في تنمية القرية المصرية ،دور القرية في تنمية الابداع، كما يضم اليوم الرابع مائدة مستديرة بعنوان" آفاق التنمية الشاملة لقرى كفر الشيخ، وجلسة صياغة وإعداد التوصيات.

