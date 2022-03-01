الأردن.. تسهيل إجراءات عبور ودخول 415 مواطنا من أوكرانيا

أعلنت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية، اليوم الثلاثاء، تسهيل إجراءات عبور ودخول 415 مواطناً أردنياً، على المعابر الحدودية بين أوكرانيا والدول المدرجة أدناه، والمتواجد عليها:

رومانيا: 205

بولندا: 88

سلوفاكيا: 60

هنغاريا: 41

مولدوفا: 21

وقالت الخارجية الأردنية: “تمّ تأمين أبنائنا وبناتنا وعائلاتهم بجميع أشكال المساعدة والدعم، وتوفير الخدمات الضرورية واللازمة لهم، والاطمئنان على سلامتهم وأحوالهم، والعمل على تسهيل عودتهم إلى المملكة”.

وأشارت الخارجية الاردنية إلى أنه وصل إلى ⁧‫الأردن‬⁩ 22 مواطناً قادمين من أوكرانيا عِبر ⁧‫بودابست‬⁩ وبوخارست‬⁩ ووارسو.